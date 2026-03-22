厚生労働省は、消化器外科医不足を解消するため、食道がんや膵臓（すいぞう）がんの摘出などの高度な手術を行った際の病院への診療報酬を上乗せする。

２０２６年度の診療報酬改定で、上乗せ分の３割以上が外科医の給料増に使われる仕組みを設け、医師確保につなげる。診療報酬で特定の診療科を優遇するのは初となる。

消化器外科医は、長時間の手術や休日の緊急対応が求められる厳しい勤務環境にあるにもかかわらず、給料は他の診療科の医師と変わらない。このため若手医師を中心になり手が不足し、高齢化している。日本消化器外科学会によると、医療機関で働く消化器・一般外科の医師は２２年時点で約１万９０００人と、それまでの２０年間で２割減少した。

厚労省は、食道や膵臓、肝臓、大腸のがんの摘出など、難易度が高く長時間に及ぶ消化器外科分野の手術を行った場合、病院に対して特別加算として報酬を上乗せする。上乗せ額は手術料の１５％となる。

大学病院などが対象で、〈１〉５年以上の経験がある外科医が６人以上いる〈２〉複数の医師が協力して１人の患者を診るチーム制、または時間帯を分担して診療する交代勤務制を導入している――などを要件とする。担当の診療科の医師に、特別加算の３０％以上を支払うことも求める。

また今回、若手医師数が減る傾向にある心臓血管外科、小児外科、循環器内科などでチーム制に取り組む医療機関への加算も新たに設ける。