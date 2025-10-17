2025年1-9月「病院・クリニック」の倒産状況2025年1-9月の病院・クリニックの倒産は27件に達し、2006年以降の20年間で2007年・2024年同期に並ぶ2番目の高水準だった。病院やクリニックの倒産は、患者から受診機会を奪い、医療の空白地帯を生みかねない。このペースで推移すると、2009年の42件以来、16年ぶりに年間40件を超える可能性も出てきた。2006年以降の1-9月の医療機関（病院・クリニック）の倒産は、リーマン・ショック