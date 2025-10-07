近年、日本における医師不足が問題となっているが、医師不足には大きく分けて「医師の絶対数不足」と「医師の偏在」の2つある。2010年代以降、医学部を卒業し、初期臨床研修を終えた若手医師が専門研修に進まず、美容外科をはじめとする自由診療に集中する「直美」と呼ばれる行為が増加している。内科や小児科など、保険診療を主体とする診療科には進みたがらない傾向が加速する背景には何があるのか。【画像】倒産件数増加も医療