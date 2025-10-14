念のために無意味な薬を出す、医者が必要のない検査で稼ぐ……日本では「ムダな医療」によって年間数兆円の医療費がドブに捨てられている。堀江貴文氏は、このままでは保険制度が破綻すると警告する。彼が提言する、他国では当たり前に行われている「医療改革」の具体案とは。【画像】現代の人からしたらまともな治療法ではない「伝統的で万能の治療法」『日本医療再生計画国民医療費50兆円時代への提言22』より一部抜粋・再構成