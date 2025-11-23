ÀÎ¤ÏÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¡Æâ¤ÇÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö±¡³°½èÊý¤»¤ó¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÌô¶É¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÎ®¤ì¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁ°¤è¤êÌôÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¼ÂºÝ¤ËÌô¶É¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢Ìô¤Î²Á³Ê¤Ë²Ã¤¨¤ÆÄ´ºÞ´ÉÍýÎÁ¤ä»ØÆ³ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤»¤Ð¿ôÀé～1Ëü±ß¶á¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ­»ö