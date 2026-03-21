TVアニメ『魔入りました！入間くん』、『おそ松さん』とのコラボビジュアル解禁！

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魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から「週刊少年チャンピオン（秋田書店）」にて西 修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2,000万部を突破。（2026年3月現在）

どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第４シリーズが2026年4月4日(土)午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。

このたび、アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズと『おそ松さん』のコラボが決定！アニメ6周年を迎え作中に悪魔の数字「6」が数多く登場する『魔入りました！入間くん』と、日本一有名な6つ子『おそ松さん』との夢のコラボが実現した。

そして、今回のコラボを記念したビジュアルも公開！6つ子たちが、魔界へ！？

魔界にやってきた6つ子たちは、入間の通う悪魔学校バビルスの制服に身を包んで登場。まさかの“転校生”のような姿で、入間と仲良くそろって「シェー！」のポーズを披露。作品の垣根を越えた、にぎやかなコラボビジュアルに注目だ。

TVアニメ「おそ松さん」は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版「えいがのおそ松さん」を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに「おそ松さん」6周年を記念して、2022年7月には「おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜」、2023年7月には「おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜」が全国公開された。2025年7月から9月TVアニメ「おそ松さん」第4期が放送され、毎週Xでトレンド入りを果たした。(現在は放送終了)2025年10月6日でTVアニメ10周年を迎え、更なる展開が期待される。

●作品情報

アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ



NHK Eテレ 4月4日 放送スタート (全24話)

放送：毎週(土)午後6:25

再放送：毎週(金)よる7:00

＜STORY＞

人間であることを隠しながら悪魔学校バビルスに通う鈴木入間。悪魔のオトモダチも増え、いつしか魔界生活を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！魔界での位階（ランク）を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。

そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される<音楽祭>！

所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人全員で「位階（ランク）４」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。

しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。

果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?

【STAFF】

原作：西 修（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

総監督：森脇真琴

監督：辻橋綾佳

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：原 由美子

美術監督：吉田ひとみ

色彩設計：高谷知恵

撮影監督：千葉洋之

音楽：本間昭光、関向弥生

音響監督：郷田ほづみ

アニメーションプロデューサー：澤田紗彩

アニメーション制作：BNピクチャーズ

オープニングテーマ：Penthouse「一二三」

エンディングテーマ：CANDY TUNE「すーぱー優勝ちゅーん！」

【CAST】

鈴木入間：村瀬 歩

アスモデウス・アリス：木村良平

ウァラク・クララ：朝井彩加

サブノック・サブロ：佐藤拓也

シャックス・リード：山谷祥生

アンドロ・Ｍ・ジャズ：柿原徹也

クロケル・ケロリ：東山奈央

イクス・エリザベッタ：本渡 楓

カイム・カムイ：梶原岳人

アガレス・ピケロ：吉永拓斗

ガープ・ゴエモン：大河元気

アロケル・シュナイダー：土岐隼一

プルソン・ソイ：伊藤節生

アザゼル・アメリ：早見沙織

ナベリウス・カルエゴ：小野大輔

サリバン：黒田崇矢

オペラ：斎賀みつき

アムドゥスキアス・ポロ：子安武人

TVアニメ「おそ松さん」

【STAFF】

原作：『おそ松くん』 赤塚不二夫（「週刊少年サンデー」（1962年〜1969年）「週刊少年キング」（1972年〜1973年）

「コミックボンボン」（1987年〜1990年）他で連載）

監督:小高 義規

シリーズ構成:松原 秀

キャラクターデザイン:安彦 英二

総作画監督：渡邊葉瑠 和田佳純

副監督：二村寧々

美術監督:田村 せいき

色彩設計:垣田 由紀子

撮影監督:福士 享

編集:坂本 久美子

音楽:橋本 由香利

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ テレビ東京ミュージック

音響監督:菊田 浩巳

音響制作:楽音舎

アニメーション制作:PIERROT FILMS

【CAST】

おそ松役：櫻井 孝宏

カラ松：中村 悠一

チョロ松：神谷 浩史

一松：福山 潤

十四松：小野 大輔

トド松：入野 自由

トト子：遠藤 綾

イヤミ：鈴村 健一

チビ太：國立 幸

デカパン：上田 燿司

ダヨーン：飛田 展男

ハタ坊：斎藤 桃子

松造：井上 和彦

松代：くじら

© 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

関連リンク

アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ公式サイト

https://www.nhk-character.com/chara/iruma/