TVアニメ『魔入りました！入間くん』、『おそ松さん』とのコラボビジュアル解禁！
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から「週刊少年チャンピオン（秋田書店）」にて西 修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2,000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第４シリーズが2026年4月4日(土)午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズと『おそ松さん』のコラボが決定！アニメ6周年を迎え作中に悪魔の数字「6」が数多く登場する『魔入りました！入間くん』と、日本一有名な6つ子『おそ松さん』との夢のコラボが実現した。
そして、今回のコラボを記念したビジュアルも公開！6つ子たちが、魔界へ！？
魔界にやってきた6つ子たちは、入間の通う悪魔学校バビルスの制服に身を包んで登場。まさかの“転校生”のような姿で、入間と仲良くそろって「シェー！」のポーズを披露。作品の垣根を越えた、にぎやかなコラボビジュアルに注目だ。
TVアニメ「おそ松さん」は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版「えいがのおそ松さん」を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに「おそ松さん」6周年を記念して、2022年7月には「おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜」、2023年7月には「おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜」が全国公開された。2025年7月から9月TVアニメ「おそ松さん」第4期が放送され、毎週Xでトレンド入りを果たした。(現在は放送終了)2025年10月6日でTVアニメ10周年を迎え、更なる展開が期待される。
●作品情報
アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ
NHK Eテレ 4月4日 放送スタート (全24話)
放送：毎週(土)午後6:25
再放送：毎週(金)よる7:00
＜STORY＞
人間であることを隠しながら悪魔学校バビルスに通う鈴木入間。悪魔のオトモダチも増え、いつしか魔界生活を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！魔界での位階（ランク）を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。
そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される<音楽祭>！
所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人全員で「位階（ランク）４」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。
しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。
果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?
【STAFF】
原作：西 修（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）
総監督：森脇真琴
監督：辻橋綾佳
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：原 由美子
美術監督：吉田ひとみ
色彩設計：高谷知恵
撮影監督：千葉洋之
音楽：本間昭光、関向弥生
音響監督：郷田ほづみ
アニメーションプロデューサー：澤田紗彩
アニメーション制作：BNピクチャーズ
オープニングテーマ：Penthouse「一二三」
エンディングテーマ：CANDY TUNE「すーぱー優勝ちゅーん！」
【CAST】
鈴木入間：村瀬 歩
アスモデウス・アリス：木村良平
ウァラク・クララ：朝井彩加
サブノック・サブロ：佐藤拓也
シャックス・リード：山谷祥生
アンドロ・Ｍ・ジャズ：柿原徹也
クロケル・ケロリ：東山奈央
イクス・エリザベッタ：本渡 楓
カイム・カムイ：梶原岳人
アガレス・ピケロ：吉永拓斗
ガープ・ゴエモン：大河元気
アロケル・シュナイダー：土岐隼一
プルソン・ソイ：伊藤節生
アザゼル・アメリ：早見沙織
ナベリウス・カルエゴ：小野大輔
サリバン：黒田崇矢
オペラ：斎賀みつき
アムドゥスキアス・ポロ：子安武人
TVアニメ「おそ松さん」
【STAFF】
原作：『おそ松くん』 赤塚不二夫（「週刊少年サンデー」（1962年〜1969年）「週刊少年キング」（1972年〜1973年）
「コミックボンボン」（1987年〜1990年）他で連載）
監督:小高 義規
シリーズ構成:松原 秀
キャラクターデザイン:安彦 英二
総作画監督：渡邊葉瑠 和田佳純
副監督：二村寧々
美術監督:田村 せいき
色彩設計:垣田 由紀子
撮影監督:福士 享
編集:坂本 久美子
音楽:橋本 由香利
音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ テレビ東京ミュージック
音響監督:菊田 浩巳
音響制作:楽音舎
アニメーション制作:PIERROT FILMS
【CAST】
おそ松役：櫻井 孝宏
カラ松：中村 悠一
チョロ松：神谷 浩史
一松：福山 潤
十四松：小野 大輔
トド松：入野 自由
トト子：遠藤 綾
イヤミ：鈴村 健一
チビ太：國立 幸
デカパン：上田 燿司
ダヨーン：飛田 展男
ハタ坊：斎藤 桃子
松造：井上 和彦
松代：くじら
© 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
関連リンク
アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ公式サイト
https://www.nhk-character.com/chara/iruma/
外部サイト
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