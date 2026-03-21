猫が夜中に大運動会を始める理由3つ

夜間の激しい走り回りは、単一の原因で起こるわけではありません。猫本来の活動リズム、日中の運動量、飼い主との生活習慣、室内環境による刺激など、複数の要因が組み合わさって引き起こされます。

行動の背景を理解することで、単なる「困った行動」ではなく、猫の自然な反応として捉えやすくなります。

1.猫が薄明薄暮性だから

猫は完全な夜行性ではなく、夜明けや夕暮れの薄暗い時間帯に活動する「薄明薄暮性」です。

野生時代に、獲物となる小動物が活発になる時間に合わせて狩りをしていたことから、その生活リズムが現代の猫たちにも受け継がれ、深夜から明け方にかけて活発になりやすくなるのです。

子猫や、新しい環境に慣れていない保護直後の猫は、夜中に活発に動き回ることがありますが、多くの場合、成長や環境への適応とともに徐々に落ち着いていきます。

2.有り余ったエネルギーを発散している

完全室内飼いの猫は、どうしても運動量が不足しやすい傾向があります。

日常的に十分な運動ができていない場合、消費されなかったエネルギーが溜まってしまい、夜中に一気に爆発するような全力疾走につながるのです。また、季節によっては活動量が増えることもあります。

夜中の運動会は成長期の子猫に多く、活発な性格の猫の場合は、部屋の中を探索する行動も加わり、かなり「うるさい」かもしれません。運動不足が慢性的に続くと習慣化しやすくなります。

3.生活リズムの習慣化

猫は日々の出来事と自分の行動の結果を結び付けて学習するため、飼い主の行動パターンも夜中の運動会に影響を与えてしまいます。

たとえば、夜中に鳴いたり騒いだりしたときに飼い主が反応したり、毎回構ってもらえたりする経験が積み重なると、「夜でも走り回ってもいい」「飼い主も怒らない」と学習します。その結果、夜中になると活動する時間だと認識して覚醒し、走り回る習慣ができてしまうのです。

特定の行動が一度定着すると直しにくいため、このような場合は、飼い主の反応によって行動が強化されないよう注意する必要があります。

うるさ～い猫の夜中の運動会への対処法

夜間の活動を軽減するには、夕方くらいから寝る前にかけて、おもちゃを使って遊ばせましょう。猫本来の狩猟行動である「追う→捕まえる→食べる→休む」という流れを作ると落ち着きやすくなります。10～15分ほど遊んだら、最後に少量の食べ物を与えましょう。夕食前に遊べば別途おやつは必要ありません。

また、夜中に暴れている猫に声をかけたりして構ってしまうと、夜中に騒ぐ行動が習慣として定着してしまうため、可能な限り無視するようにしましょう。多頭飼いで、1匹が走り出すことで、ほかの猫も連鎖的に刺激されることもあるので、寝ている猫のことまで刺激させないようにすることも大切です。

ときには、寝室のドアを閉めて中に入れない対策も必要です。また、ぬるま湯やスープなどの水分を与えることで満足感が得られ、落ち着くこともあります。

日中に留守番が多い猫は昼間に寝て過ごしがちなので、帰宅後に十分に遊ぶ時間を確保し、就寝前に食事を与えるなど時間を調整して、夜はおとなしく過ごすリズムになるよう整えましょう。

まとめ

猫が夜中に大運動会を始めるのは、本能やエネルギー発散、生活習慣などが重なった自然な行動です。とはいえ、飼い主の睡眠不足は健康面を考えても軽視できません。

季節や年齢によって活動量は変化し、成長期には特に活発になります。場合によっては2歳頃まで続くこともあります。

だからこそ、猫に合わせ過ぎるのではなく、飼い主の睡眠リズムを優先する意識が大切です。就寝前の遊びや食事のタイミングを整えることで、少しずつ昼と夜のメリハリをつけていきましょう。