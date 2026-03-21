「ミスマガジン2022」麻倉瑞季が最強Ｉカップボディを『FLASH』で披露



【写真】つるん陶器肌の麻倉瑞季さん

ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進する麻倉瑞季さんのFLASHデジタル写真集「麻倉瑞季 無防備なキミは、僕の気持ちを知らない」がリリースされました。



最強プロポーションとウィットに富んだSNSでの言動で話題の麻倉さん。グラマラスさはそのままに、大幅にシェイプアップしたボディが今作の最大の見どころです。ベッドでの悩ましげな表情からお風呂での艶っぽい姿まで、ありのままを無防備に――。およそ100ページの大ボリュームでファン垂涎の一冊です。



FLASHに登場しら麻倉さんは、抜群のプロポーションはもちろん、かつてなく艶っぽい表情も堪能できる新境地のグラビアを披露しています。



【麻倉瑞季さんプロフィール】

あさくらみずき 23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98(I)W62H90 2022年「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。配信中のドラマ『恥じらい探偵』(FOD SHORT)に出演中。4月11日に「麻倉瑞季生誕祭2026☆〜私利私欲パーティー」が池袋LiveHouse monoにて開催。最新情報は、公式X、Instagramともに（@mizuki_asakura_）