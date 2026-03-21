中古FWはコスパ最強ピンの人気が止まらない！ 大きい見た目に加えて「楽に高さが出せてミスにも強い」【中古クラブランキング】
ゴルフパートナーの中古クラブランキング・フェアウェイ部門は、ピンの『G425 MAX』が1位となった。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。
【写真】1位〜10位を発表 中古フェアウェイウッドの売り上げランキングTOP10
ピン人気が継続中だ。1位に2020年発売の『G425 MAX』、3位に2022年モデルの『G430 MAX』とランキング常連モデルがランクイン。人気の理由は、ボールがつかまりやすく、楽に高さが出せる“やさしさ”だ。「ピンのヘッドは投影面積が大きく、アドレスで安心感があります。打ってみると、つかまりが良く、『フェアウェイウッドが苦手』という人にも自信を与えてくれます。ミスヒットにも強く、ある程度の計算ができるのも選ばれる理由です」。『G425 MAX』は、#5でロフト17.5度と『G430 MAX』よりも0.5度ロフトが立っていて、より強く飛ばせるヘッド。『G430 MAX』は慣性モーメントが高く、ソールの形状が改良されて、より抜けやすくなっているのが特徴だ。中古クラブの平均販売価格は『G425 MAX』が21,000円、『G430 MAX』が29,000円と、昨年末から変動なく、安定して推移している。ピンの最新モデル『G440』への買い替えなどで、『G430』は在庫量がやや多くなっているものの、『G425』は回転率も良く在庫は少なめ。どちらも自分に合ったスペックがあれば、迷わず購入するのがよさそうだ。 3位には、テーラーメイドの2022年モデル『STEALTH』がランクイン。操作性が高く、ソールの接地面積を最小限に抑えているため、抜けがいいのがテーラーメイドの人気の理由だ。「コンパクトなヘッドで抜けが良く、様々なライから躊躇なく振っていけるのが魅力。ですから、ヘッドスピードの速い人や、クラブの顔にこだわる人、さらにはテーラーメイドのドライバーを使っている人などから圧倒的に支持されています」。ミスに対する寛容性や球の上がりやすさも向上したモデル。ヘッドには「3Dカーボンクラウン」が採用されカーボンの面積が増加。またロフト角とライ角を調整するスリーブを外したことで軽量化を実現。その余剰重量をヘッド後方に最適配置し、さらなる低・深重心設計を達成している。中古クラブの平均販売価格は16,000円。『SIM2 MAX』（2021年発売）17,000円や、『STEALTH2』（2023年モデル）21,000円といった前後のモデルよりリーズナブルな点も、ランキンングを押し上げている。 ■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
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