「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）

関脇霧島は大関安青錦に下手投げで敗れ、２敗目を喫した。しかし、直後の取組で横綱豊昇龍が敗れ、３敗が消滅。千秋楽を残し霧島の２３年九州場所以来１４場所ぶり３度目の優勝が決まり、大関復帰が濃厚となった。

かど番危機で迎えた安青錦との一番。低い体勢で当たってきた安青錦の体を起こすことができず、執念の下手投げに膝をついてしまった。

しかし、この日、３敗だった琴勝峰が熱海富士に敗れ、同じく３敗の豊昇龍も大関琴桜に苦杯。優勝争いの３人が総崩れの形で霧島の優勝が決まった。

優勝インタビューでは「自分の相撲負けちゃったんですけど。本当は勝ってここにこれるのが１番よかったんですけど、優勝決められてよかった」と語り、言葉を詰まらせながら「色んなこと経験してよかったと思います。何より娘から『万歳したい』って前から頼まれていて、何とかできて１番よかった」と感極まった表情で語った。

大関陥落から執念の復帰が見えた。「大関から下がったですけど、諦めずに自分のできることをやっていれば最後にいいことがあると信じてやってきました」とうなずき、「まだ１日ある。それだけしっかり集中していきたい」と、千秋楽を見据えた。

２３年７月場所で新大関となったが、翌年７月場所で陥落。在位６場所での陥落だった。現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降で魁傑、照ノ富士に続く３例目の特例（降下場所で１０勝すれば復帰）を使わない大関復帰となる。