城島茂＆髙地優吾の新師弟コンビに森本慎太郎がジェラシー!?「師弟関係築くの早くない？」

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3月22日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 19時～）は、「DASH島に食料革命」をお届け。

城島茂、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）、森本慎太郎（SixTONES）が、無人島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチンをイチから手作り。完成したキッチンで中華料理に挑戦する。

■DASH島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチンをイチから手作り

この日、城島、高地、森本の3人は、島のあらたな木造船サバニに乗って食料調達へ。

島での釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物を食いつかせるサビキ釣り。新参者の高地もワクワクしながら釣り糸を垂らし、「あっ来た！ 2匹ついてる！」といきなりメバル2匹をゲット。その後もベラやスズメダイなど、3人で次々と10匹を釣り上げる。

岸に戻り、とれた魚をたき火で塩焼きに。するとキャンプ経験豊富な高地が「ちゃんとキッチン作りましょうよ」と提案する。開拓13年間で誰も発想しなかったキッチン作り。高地のひと言をきっかけに急きょ、島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチン作りがスタートする。

目指すは、少ない燃料でも高火力を生み出せるアウトドア用ストーブ「ロケットストーブ」の構造を生かした本格コンロ。火加減を調節できて、しかも移動式だ。

さっそく二手に分かれ、城島と高地がコンロ作りに着手。イメージは、6年半前にレンガ4万枚をひたすら積み上げて造った「反射炉」のミニチュア版。城島に教わりながら、レンガ同士を天然の接着剤でくっつけて積み上げていく高地。一方の森本は独り寂しく調理台づくりを担当。高地に付きっきりの城島を見て「師弟関係築くの早くない？」とジェラシーの森本が、構ってほくして大暴走!?

すったもんだがありながらも、3人のアイデアが詰まったDASH島初の本格キッチン“移動式ロケットキッチン”が完成。記念すべき最初の料理は中華料理。島の食材だけで作ったチャーハンやギョーザで完成祝いする。

さらに、森本の発案で、サバニを大改造。島の漂着物を使い、船の象徴「舵輪」を手作り。海賊船さながらのカッコいい舵輪で操縦性が劇的に向上し、超高速船化が実現!? その結果は3月22日放送の『ザ！鉄腕！DASH!! 』で。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

03/22（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、高地優吾（SixTONES）、森本慎太郎（SixTONES）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/