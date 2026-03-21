「粘り強さってどこから来るんだろう」数秒間の沈黙の末に…秋田指揮官が試合後に語ったのは？ ３連勝で暫定首位浮上
ブラウブリッツ秋田は３月21日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST-A）第７節でヴァンラーレ八戸とホームで対戦。68分にオウンゴールで先制すると、この１点を守り抜き、１−０で勝利した。
これで３連勝。７試合を消化して６勝１敗の勝点18とし、EAST-Aで暫定首位に浮上した。
試合後のフラッシュインタビューで、吉田謙監督は「粘り強さってどこから来るんだろう」と切り出す。そして数秒間の沈黙の末、「勝ちたい。人間の根底に流れる、人間らしさ、我慢強さ。本当に素晴らしかった」と選手たちの精神力を称えた。
さらに「それを引き出してくださった秋田の皆様、本当にありがとうございました」と感謝も口にした。
前半は相手に押し込まれる苦しい展開となったが、ハーフタイムには「よく耐えた。勝負だ」とシンプルな言葉で送り出したという。その思いに応えた選手たちには「本当に素晴らしい」と改めて賛辞を贈った。
好調の流れをどう次に活かすのか。指揮官は「勝ちを勝ちにつなげるためには、努力のみ」と力強く締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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これで３連勝。７試合を消化して６勝１敗の勝点18とし、EAST-Aで暫定首位に浮上した。
試合後のフラッシュインタビューで、吉田謙監督は「粘り強さってどこから来るんだろう」と切り出す。そして数秒間の沈黙の末、「勝ちたい。人間の根底に流れる、人間らしさ、我慢強さ。本当に素晴らしかった」と選手たちの精神力を称えた。
さらに「それを引き出してくださった秋田の皆様、本当にありがとうございました」と感謝も口にした。
前半は相手に押し込まれる苦しい展開となったが、ハーフタイムには「よく耐えた。勝負だ」とシンプルな言葉で送り出したという。その思いに応えた選手たちには「本当に素晴らしい」と改めて賛辞を贈った。
好調の流れをどう次に活かすのか。指揮官は「勝ちを勝ちにつなげるためには、努力のみ」と力強く締めくくった。
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