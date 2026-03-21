「粘り強さってどこから来るんだろう」数秒間の沈黙の末に…秋田指揮官が試合後に語ったのは？ ３連勝で暫定首位浮上

「粘り強さってどこから来るんだろう」数秒間の沈黙の末に…秋田指揮官が試合後に語ったのは？ ３連勝で暫定首位浮上