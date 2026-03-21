ROLAND「それスノ食事会」報告 Snow Man阿部亮平との2ショットに「ほのぼのエピ尊い」「保護者目線になるの分かる」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントで実業家のROLANDが20日、自身のInstagramを更新。Snow Manの阿部亮平との「それスノ食事会」の様子を公開した。
【写真】ROLAND「歳ほぼ変わらない」スノメンバーとのプラベショット
ROLANDは「不定期開催のそれスノ食事会」と添え、食事会での阿部との2ショットを公開。以前から阿部との交流を報告しているROLANDは「相変わらずあべちゃんが美味しそうにご飯食べてると謎の保護者目線になっちゃうんだよなぁ。歳ほぼ変わらないはずなのに」とつづっている。
また、同日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（毎週金曜よる8時〜）にもゲストとして出演し、度々同番組に登場しているROLANDは「裏方のスタッフさんも本当に素敵な人達で改めて温かい現場だなぁって感じました。定期的にゲストで呼んで頂いて本当に感謝です」とコメント。「また立ち入り禁止やりたいなぁ…」と立入禁止エリア潜入企画に再び挑戦したいと記していた。
ファンからは「阿部担の長」「阿部ちゃんのポーズが可愛い」「保護者目線になるの分かる」「2人とも相性抜群」「ほのぼのエピ尊い」「文面にニヤニヤ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ROLAND「歳ほぼ変わらない」スノメンバーとのプラベショット
◆ROLAND、阿部亮平との「それスノ食事会」ショット公開
ROLANDは「不定期開催のそれスノ食事会」と添え、食事会での阿部との2ショットを公開。以前から阿部との交流を報告しているROLANDは「相変わらずあべちゃんが美味しそうにご飯食べてると謎の保護者目線になっちゃうんだよなぁ。歳ほぼ変わらないはずなのに」とつづっている。
◆ROLANDの投稿に反響
ファンからは「阿部担の長」「阿部ちゃんのポーズが可愛い」「保護者目線になるの分かる」「2人とも相性抜群」「ほのぼのエピ尊い」「文面にニヤニヤ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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