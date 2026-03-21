双子出産の中川翔子、親子で“大好きな伊勢丹”へお出かけ ハイブラ服姿の2人に「お揃いロンパース可愛い」「お目目くりくり」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】歌手でタレントの中川翔子が3月21日、自身のInstagramを更新。双子とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「伊勢丹だからせっかくなので」GUCCIロンパース姿の息子2人
中川は「またまた夢を叶えてきた！大好きな伊勢丹にふたごと行ってきました！！お出かけの練習してます、ふたごもわたしも！」とつづり、親子で伊勢丹へお出かけに行った際の写真を公開。念願のお出かけに「もったいなくてしまいこんでましたが、着ないとサイズアウトしちゃうからもっともったいないのでいただいた子供GUCCIのロンパース装備！伊勢丹だからせっかくなので着てみた！ドキドキ」と明かし、GUCCIのロンパースを着用した双子との親子写真も載せている。
この投稿にファンからは「ハイブランドのお洋服すごい」「今のうちに着ないともったいないよね」「お揃いロンパース可愛い」「2人とも目元がお母さんにそっくり」「お目目くりくりで可愛い」などコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「伊勢丹だからせっかくなので」GUCCIロンパース姿の息子2人
◆中川翔子、双子と伊勢丹へお出かけ
中川は「またまた夢を叶えてきた！大好きな伊勢丹にふたごと行ってきました！！お出かけの練習してます、ふたごもわたしも！」とつづり、親子で伊勢丹へお出かけに行った際の写真を公開。念願のお出かけに「もったいなくてしまいこんでましたが、着ないとサイズアウトしちゃうからもっともったいないのでいただいた子供GUCCIのロンパース装備！伊勢丹だからせっかくなので着てみた！ドキドキ」と明かし、GUCCIのロンパースを着用した双子との親子写真も載せている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿にファンからは「ハイブランドのお洋服すごい」「今のうちに着ないともったいないよね」「お揃いロンパース可愛い」「2人とも目元がお母さんにそっくり」「お目目くりくりで可愛い」などコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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