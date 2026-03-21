FW・UTの練習はたった1球だけ⁉確実にミートするコツは「首の付け根を…」

上達するためには練習は必須…でも、うまくいかないときは練習場に行くのも億劫になりますよね。そんなときでも、上達できる方法をレッスンしていきます！

【GAME4：FW・UTで2球】

使用機会の少ないクラブは１球入魂

最後はＦＷとＵＴ。これはどちらもドライバーのようなハイティーアップで打ちます。ボールだけをクリーンに、芯でヒットできれば５点です。

ただしチャンスはＦＷ、ＵＴで各１球のみ。これらのクラブはコース内で２球続けて打つことが少ないので、１球勝負で打ってください。また、ここまで18球続けてきたゲームの締めとして、終盤で再び集中力を発揮する、という効果もあります。

計20球の結果を集計して、得点が低いゲームを残り20球でじっくり練習してください。距離のミスが多い人はフィニッシュを意識して打つ、方向のミスが多い人はボールの先にコインなどを置いて打ち出し方向を意識して打つことが苦手克服に有効ですよ。

高くティーアップした球をFWとUTでクリーンに打つ

ドライバーのように高くティーアップした球をFW、UTで打って、ジャストミートできれば５点。当たり損ねたら０点。それぞれチャンスは1球ずつなので集中して打とう

【Point】首の付け根の高さを保って打つ

打点のブレを防いで正確にミートするには、体の上下動を抑えることがポイント。首の付け根を意識し、その位置がズレないようにスイングするとうまく打てる

首の付け根が、おもにバックスイングで上や右に動かないように注意

【採点＆練習】

〝得点〞を見れば不得意がわかる！

残った20球で苦手を〝おさらい〞しよう

残り2 0 球は復習タイム！

ゲーム終了後に得点を集計。残った20球でミスの多かったクラブを復習し、次はより高得点を目指そう。自分の苦手を意識し、そこを改善する努力を重ねることで、確実にレベルアップできる

【Point】「タテ」が苦手ならフィニッシュ「ヨコ」が苦手なら打ち出しに注目

タテ距離のズレが多かった人はきれいなフィニッシュをとることを意識。方向性が悪かった人は打ち出し方向を強く意識する練習をしよう

いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。

レッスン＝市原建彦

●いちはら・たつひこ／1978年生まれ、神奈川県出身。水城高校３年時に世界ジュニアで優勝。高校卒業後プロ入りし、06年には「アサヒ緑健よみうり」で優勝。現在はミニツアーの運営なども手掛ける。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC