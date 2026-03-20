Bimiが、3月18日（水）にデジタルリリースした新作EP『【人】／INORI（イノリ）』を携え、全国ツアー＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞をスタート。本日3月20日（金・祝）、千葉・千葉LOOKにてその幕が切って落とされた。

チケット完売で迎えた初日・千葉公演は、ワンマンならではの濃密な空間とライブハウス特有の距離感が相まって、序盤からフロアのボルテージが一気に上昇。EP収録楽曲もいち早く披露され、ライブならではのアレンジによって作品の世界観をより立体的に体感させた。観客とのコール＆レスポンスや一体感のある演出も印象的で、“混ざり合う”を意味する「SOME MINGLE」というタイトルの通り、音楽と観客の熱量が溶け合うような空間が広がった。

本ツアーは、対バン形式とワンマン形式を織り交ぜながら全国10ヵ所を巡る構成。各地で異なる表情を見せるライブが予定されており、Bimiの多面的な魅力を余すことなく堪能できる内容となっている。ツアーファイナルは、東京・ダンスホール新世紀にて開催予定。現在チケット販売中だ。

さらに、本ツアーと並行してバンド編成でのライブツアー＜Bimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-＞の開催も発表されている。

■New EP『【人】／INORI』 2026年3月18日（水）配信 ◆ELR Store限定盤

2026年3月20日（金・祝）発売

予約リンク：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544 [価格]￥3,500（税込）

[商品形態]CD only

[品番]NKCD-10547

[仕様]7inchレコードサイズジャケット ▼収録内容

M1.ガラポン

M2.人

M3.INORI

M4.カグツチ

M5.exorcist -味変-

M6.Bonus Inst -【人】／INORI-（Prod. DJ dip）

※M.5、6はELR Store限定CD盤収録楽曲 ▼ELR Store限定オリジナル特典

「チンチロ祭り【人】／INORI」予約期間終了後、ELR Store内にて“オリジナル特典付き『【人】／INORI』 CD予約カート”がオープンいたします。

※チンチロ抽選予約対象外となります。

特典内容

LIVE QR カード Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.

※「Live Galley #05 -Splash-」から未公開ライブ映像2本を収録予定。

特典内容

LIVE QR カード Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.

※Live Galley -Jelous- から未公開ライブ映像2本を収録予定。

■＜Bimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-＞

2026年4月24日（金）大阪・Music Club JANUS

open 18:30／start 19:00 2026年4月26日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

open 16:00／start 17:00 2026年4月28日（火）東京・Spotify O-EAST

open 18:00／start 19:00 ▼Bimi with Backing Band

DJ : DJ dip

Ba : Sit (COUNTRY YARD / mokuyouvi)

Gt : Yu Ueda (SABANNAMAN / mokuyouvi)

Gt : Yoshihiro Nakayama (THE NO EAR / mokuyouvi)

Drum : Akira Kimura (mokuyouvi / FILTER / RIDDLE / SPLIT SECOND SKATER) ▼チケット

スタンディング \8,800（税込・整理番号付き）

チケット一般発売中

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713701

■＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞

2026年

3月20日（金・祝）千葉・千葉LOOK

3月28日（土）石川・金沢AZ

3月29日（日）長野・LIVE HOUSE J

4月11日（土）兵庫・神戸Harbor Studio

4月12日（日）愛知・CLUB SANGO

4月18日（土）福岡・LIVE HOUSE CB

4月19日（日）広島・Live space Reed

5月9日（土）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

5月10日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

5月23日（土） 東京・ダンスホール新世紀 ▼チケット

スタンディング \7,700（税込・整理番号付き）

チケット一般発売中

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713701