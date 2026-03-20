招集メンバー35人!? イングランド代表のトゥヘル監督が理由を説明「新たな組み合わせの選手たちで日本戦に臨むことになる」
イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、３月シリーズに臨むイングランド代表のメンバーを発表した。“スリーライオンズ”は27日にウルグアイ代表と、31日に森保一監督が率いる日本代表と対戦する。
ハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、コール・パーマー、ジュード・ベリンガム、ジョン・ストーンズ、ジョーダン・ピックフォードなど。実に35人のスカッドだ。
トーマス・トゥヘル監督が、メンバー選出の理由を説明。FAの公式Xが伝えている。
「我々は基本的に、２つのキャンプに分けることにした。
１つは、これまで我々があまり見てこなかった選手、それほど多くプレーしてこなかった選手を招集するキャンプだ。これは全体像を広げ、アメリカ行きの航空券をかけた競争を活性化させるためだ」
もうワンステップある。
「そして金曜日か土曜日から、あるグループの選手たちがキャンプに合流する。事前に休養を取った10人か11人の選手が加わる予定だ。そして我々は、新たな選手のグループ、新たな組み合わせの選手たちで日本戦に臨むことになる」
森保ジャパンとの試合では、どんな顔触れがピッチに立つのか。選ばれた35人は以下のとおり。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス／イングランド）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル／イングランド）
ジェイソン・スティール（ブライトン／イングランド）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルイス・ホール（ニューカッスル／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ティノ・リブラメント（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム／イングランド）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード／イングランド）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス／イングランド）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
ドミニク・キャルバート＝ルーウィン（リーズ／イングランド）
エベレチ・エゼ（アーセナル／イングランド）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル／イングランド）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）
ドミニク・ソランキ（トッテナム／イングランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、コール・パーマー、ジュード・ベリンガム、ジョン・ストーンズ、ジョーダン・ピックフォードなど。実に35人のスカッドだ。
トーマス・トゥヘル監督が、メンバー選出の理由を説明。FAの公式Xが伝えている。
１つは、これまで我々があまり見てこなかった選手、それほど多くプレーしてこなかった選手を招集するキャンプだ。これは全体像を広げ、アメリカ行きの航空券をかけた競争を活性化させるためだ」
もうワンステップある。
「そして金曜日か土曜日から、あるグループの選手たちがキャンプに合流する。事前に休養を取った10人か11人の選手が加わる予定だ。そして我々は、新たな選手のグループ、新たな組み合わせの選手たちで日本戦に臨むことになる」
森保ジャパンとの試合では、どんな顔触れがピッチに立つのか。選ばれた35人は以下のとおり。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス／イングランド）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル／イングランド）
ジェイソン・スティール（ブライトン／イングランド）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルイス・ホール（ニューカッスル／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ティノ・リブラメント（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム／イングランド）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード／イングランド）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス／イングランド）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
ドミニク・キャルバート＝ルーウィン（リーズ／イングランド）
エベレチ・エゼ（アーセナル／イングランド）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル／イングランド）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）
ドミニク・ソランキ（トッテナム／イングランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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