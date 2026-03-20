Snow Man阿部亮平＆三代目JSB山下健二郎ら続投・戸塚純貴ら新加入「ZIP！」新曜日パーソナリティー発表 3月30日より番組リニューアル
【モデルプレス＝2026/03/20】水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（毎週月〜金あさ5時50分〜9時／※一部地域を除く）より、番組リニューアルにともない新曜日パーソナリティーと新ロゴなどが発表された。
【写真】Snow Man阿部亮平、色気漂う姿
本番組が、3月30日の放送からリニューアルする。新出演者・新コーナー・新ロゴ・新セットとパワーアップして、「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもと、素敵な朝を視聴者に届ける。今回解禁された新ロゴは、手書き風のやさしいタッチで、「ZIP！」の“Z”に目と口をあしらい、かわいいキャラクターへと進化した。これまでの「ZIP！」のカラーである水色とピンクをベースに、新たに黄色がプラスとなり、リニューアルした番組のフレッシュさと明るい雰囲気を表現している。
リニューアルする同番組の曜日パーソナリティーを解禁。月曜日から金曜日まで、それぞれ魅力あふれるパーソナリティーと素敵な朝を届ける。
月曜パーソナリティーを務めるのは、瀬戸朝香。フジテレビ系ドラマ「君といた夏」（1994年）でヒロイン役を演じ注目を集め、その後数々の話題作に出演。ドラマや映画、CMなど活躍の幅を広げながら、その演技力と存在感で長年にわたり支持を集めてきた。最近では、親としての知られざる素顔を明かし、大きな注目と共感を集めている。パーソナリティー就任が決まり、瀬戸は「春からどうぞよろしくお願いいたします！緊張で本当にドキドキしているのですが、『ZIP！』の一員として笑顔をお届けできるよう、笑顔いっぱい、精いっぱい頑張ります！」と明るく思いを語った。
火曜パーソナリティーを務めるのは、岡部大。お笑いトリオ・ハナコのメンバーであり、2018年に“コント日本一”を決める大会「キングオブコント」で優勝。コント師として高い評価を受け、バラエティー番組などで活躍するとともに、その自然体の演技と親しみやすいキャラクターでドラマにも出演し、俳優としても活躍の場を広げている。パーソナリティー就任への意気込みについて、岡部は「元気が取りえなので、明るく元気に、精いっぱい頑張っていきます！みなさんの火曜日のおなじみの顔になれたらいいなと思っています！これから毎週火曜日の朝をよろしくお願いいたします！」と力強く語った。
4〜6月の期間限定で水曜パーソナリティーを務めるのは、戸塚純貴。2011年の俳優デビュー以降、ドラマや映画、舞台など幅広い作品に出演し、ユーモラスな役からシリアスな役まで柔軟に演じ分ける実力派俳優として活躍。近年では、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）や日本テレビ系「だが、情熱はある」（2023年）などに出演し話題を集め、作品ごとに異なる表情を見せる高い演技力で、数々の印象的な役どころを担っている。パーソナリティー就任に際し、戸塚は、「週の真ん中、水曜日。みなさんにとって、楽しい1日になりますように。4月から、素敵な朝をお届けします。フレッシュな気持ちを忘れず、楽しみながら、ひとつひとつ大切に。これからどうぞよろしくお願いいたします。」と番組への思いを語った。
木曜パーソナリティーを務めるのは、山下健二郎。ダンス＆ヴォーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして音楽シーンの第一線で活動しながら、個人としてもバラエティー番組や、ラジオ番組など多方面で活躍。自分の趣味である釣り・キャンプ・DIY・バスケをあらゆる場所で表現し、幅広い層から支持を集めている。2018年から火曜パーソナリティーを務めてきた山下が、木曜日に移動する。新たに木曜のパーソナリティーを務めることになった山下は、「曜日を移動し、木曜パーソナリティーとなり、新しい朝をお届けできることが僕自身楽しみです！月曜日から金曜日まで見て楽しめるのが『ZIP！』の魅力でございますので、木曜日らしいカラーと良さを出して、皆様にとってよりよい1日になるようにお届けします！」とコメントした。
金曜パーソナリティーを務めるのは、阿部亮平。9人組アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして音楽活動、バラエティー、ドラマなど幅広い分野で活躍。また、上智大学大学院理工学研究科を修了しており、気象予報士試験や世界遺産検定1級にも合格するなど頭脳派としても知られ、その豊富な知識を生かした活動でも注目を集めている。2025年から金曜パーソナリティーを務める阿部が、引き続き金曜日を担当する。週末金曜日のパーソナリティーを務めることに対し、阿部は改めて「金曜日の朝、週末の朝ということで、すでにハッピーな方も多いかと思いますが、その幸せな朝を確たるものにするために、僕が金曜日の朝を盛り上げてまいりたいと思います！」と意気込みを語った。（modelpress編集部）
これまで1日でも1秒でも「ZIP！」をみてくださった皆さま、本当にありがとうございます。見たことない！という皆さま、これから、朝の時間に少しでも「ZIP！」を思い出していただけたらうれしいです…！ここまでつないできたものも大切にしながら、昨日より今日、今日より明日と、より良い「ZIP！」を目指して、番組一同、努力してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします！
お話をいただいた時は、率直に「私でいいんですか？」と思ったのですが、とてもうれしかったです。芸能生活34年たつのですが、こうした朝の情報番組にレギュラーでお世話になるというのは初めてのことなので、未知すぎて不安な気持ちもあるのですが、私なりに、私の言葉で、私の空気感で、見てくださるみなさまを笑顔にできたらいいなと思っています。春からどうぞよろしくお願いいたします！緊張で本当にドキドキしているのですが、「ZIP！」の一員として笑顔をお届けできるよう、笑顔いっぱい、精いっぱい頑張ります！
お話をいただいた時は、「僕がこれ（ZIP！ポーズ）をやっていいの！？」と、めちゃくちゃびっくりしましたが、うれしかったです。朝の情報番組は、多くのみなさんがお仕事前や通学前に見て、いろいろな情報や最近のトレンドなどを仕入れ、その日通学先や通勤先で「今日のあれ見た？」と話題になるような番組だと思っています。なので、そういった情報をしっかりお届けしながら、「今日も1日頑張ろう」と背中を押せるよう、僕自身も元気いっぱいで頑張っていきたいと思っています。元気が取りえなので、明るく元気に、精いっぱい頑張っていきます！みなさんの火曜日のおなじみの顔になれたらいいなと思っています！これから毎週火曜日の朝をよろしくお願いいたします！
僕の人生に、「ZIP！」のパーソナリティーに声をかけていただくことがあるんだなと、びっくりしました。生放送ということで、慣れていないことはたくさんあると思いますし、瞬発力が大事になってくるのかなとドキドキしていますが、しっかり適切な言葉を自分で選んでお話しできるようにしたいと思っています。普段、台本の中で（役を）演じるのとは全く違う世界があると思うので、楽しみながらできたらいいなと思っています。週の真ん中、水曜日。みなさんにとって、楽しい1日になりますように。4月から、素敵な朝をお届けします。フレッシュな気持ちを忘れず、楽しみながら、ひとつひとつ大切に。これからどうぞよろしくお願いいたします。
新しい曜日パーソナリティーの方々が入ってこられて、新しい「ZIP！」が生まれると思います。リニューアルをきっかけに今まで以上に（曜日の）横のつながりをたくさん見つけ、曜日全体で「ZIP！」を作り上げたいと思っております。パーソナリティーの皆さん同士でのロケや企画などを通してフットワーク軽く全国各地に「ZIP！」を届けに行きたいと思っています！改めまして、曜日を移動し、木曜パーソナリティーとなり、新しい朝をお届けできることが僕自身楽しみです！月曜日から金曜日まで見て楽しめるのが「ZIP！」の魅力でございますので、木曜日らしいカラーと良さを出して、皆様にとってよりよい1日になるようにお届けします！リニューアルした「ZIP！」も楽しみにしていてください！
「ZIP！」は、世の中のみなさんが気になっているニュースを報じるだけではなく、みなさんの朝をコーディネートするような番組だと思っています。そのために、いろんなスタッフさんや僕たち出演者がいろいろ工夫しているところも感じられて、その一員でいることをすごく嬉しく思っています。金曜日の朝、週末の朝ということで、すでにハッピーな方も多いかと思いますが、その幸せな朝を確たるものにするために、僕が金曜日の朝を盛り上げてまいりたいと思います！
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【写真】Snow Man阿部亮平、色気漂う姿
◆「ZIP！」リニューアルで新ロゴなどパワーアップ
本番組が、3月30日の放送からリニューアルする。新出演者・新コーナー・新ロゴ・新セットとパワーアップして、「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもと、素敵な朝を視聴者に届ける。今回解禁された新ロゴは、手書き風のやさしいタッチで、「ZIP！」の“Z”に目と口をあしらい、かわいいキャラクターへと進化した。これまでの「ZIP！」のカラーである水色とピンクをベースに、新たに黄色がプラスとなり、リニューアルした番組のフレッシュさと明るい雰囲気を表現している。
◆阿部亮平、山下健二郎、戸塚純貴ら新曜日パーソナリティ就任
リニューアルする同番組の曜日パーソナリティーを解禁。月曜日から金曜日まで、それぞれ魅力あふれるパーソナリティーと素敵な朝を届ける。
月曜パーソナリティーを務めるのは、瀬戸朝香。フジテレビ系ドラマ「君といた夏」（1994年）でヒロイン役を演じ注目を集め、その後数々の話題作に出演。ドラマや映画、CMなど活躍の幅を広げながら、その演技力と存在感で長年にわたり支持を集めてきた。最近では、親としての知られざる素顔を明かし、大きな注目と共感を集めている。パーソナリティー就任が決まり、瀬戸は「春からどうぞよろしくお願いいたします！緊張で本当にドキドキしているのですが、『ZIP！』の一員として笑顔をお届けできるよう、笑顔いっぱい、精いっぱい頑張ります！」と明るく思いを語った。
火曜パーソナリティーを務めるのは、岡部大。お笑いトリオ・ハナコのメンバーであり、2018年に“コント日本一”を決める大会「キングオブコント」で優勝。コント師として高い評価を受け、バラエティー番組などで活躍するとともに、その自然体の演技と親しみやすいキャラクターでドラマにも出演し、俳優としても活躍の場を広げている。パーソナリティー就任への意気込みについて、岡部は「元気が取りえなので、明るく元気に、精いっぱい頑張っていきます！みなさんの火曜日のおなじみの顔になれたらいいなと思っています！これから毎週火曜日の朝をよろしくお願いいたします！」と力強く語った。
4〜6月の期間限定で水曜パーソナリティーを務めるのは、戸塚純貴。2011年の俳優デビュー以降、ドラマや映画、舞台など幅広い作品に出演し、ユーモラスな役からシリアスな役まで柔軟に演じ分ける実力派俳優として活躍。近年では、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）や日本テレビ系「だが、情熱はある」（2023年）などに出演し話題を集め、作品ごとに異なる表情を見せる高い演技力で、数々の印象的な役どころを担っている。パーソナリティー就任に際し、戸塚は、「週の真ん中、水曜日。みなさんにとって、楽しい1日になりますように。4月から、素敵な朝をお届けします。フレッシュな気持ちを忘れず、楽しみながら、ひとつひとつ大切に。これからどうぞよろしくお願いいたします。」と番組への思いを語った。
木曜パーソナリティーを務めるのは、山下健二郎。ダンス＆ヴォーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして音楽シーンの第一線で活動しながら、個人としてもバラエティー番組や、ラジオ番組など多方面で活躍。自分の趣味である釣り・キャンプ・DIY・バスケをあらゆる場所で表現し、幅広い層から支持を集めている。2018年から火曜パーソナリティーを務めてきた山下が、木曜日に移動する。新たに木曜のパーソナリティーを務めることになった山下は、「曜日を移動し、木曜パーソナリティーとなり、新しい朝をお届けできることが僕自身楽しみです！月曜日から金曜日まで見て楽しめるのが『ZIP！』の魅力でございますので、木曜日らしいカラーと良さを出して、皆様にとってよりよい1日になるようにお届けします！」とコメントした。
金曜パーソナリティーを務めるのは、阿部亮平。9人組アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして音楽活動、バラエティー、ドラマなど幅広い分野で活躍。また、上智大学大学院理工学研究科を修了しており、気象予報士試験や世界遺産検定1級にも合格するなど頭脳派としても知られ、その豊富な知識を生かした活動でも注目を集めている。2025年から金曜パーソナリティーを務める阿部が、引き続き金曜日を担当する。週末金曜日のパーソナリティーを務めることに対し、阿部は改めて「金曜日の朝、週末の朝ということで、すでにハッピーな方も多いかと思いますが、その幸せな朝を確たるものにするために、僕が金曜日の朝を盛り上げてまいりたいと思います！」と意気込みを語った。（modelpress編集部）
◆水卜麻美コメント全文
これまで1日でも1秒でも「ZIP！」をみてくださった皆さま、本当にありがとうございます。見たことない！という皆さま、これから、朝の時間に少しでも「ZIP！」を思い出していただけたらうれしいです…！ここまでつないできたものも大切にしながら、昨日より今日、今日より明日と、より良い「ZIP！」を目指して、番組一同、努力してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします！
◆瀬戸朝香コメント全文
お話をいただいた時は、率直に「私でいいんですか？」と思ったのですが、とてもうれしかったです。芸能生活34年たつのですが、こうした朝の情報番組にレギュラーでお世話になるというのは初めてのことなので、未知すぎて不安な気持ちもあるのですが、私なりに、私の言葉で、私の空気感で、見てくださるみなさまを笑顔にできたらいいなと思っています。春からどうぞよろしくお願いいたします！緊張で本当にドキドキしているのですが、「ZIP！」の一員として笑顔をお届けできるよう、笑顔いっぱい、精いっぱい頑張ります！
◆岡部大コメント全文
お話をいただいた時は、「僕がこれ（ZIP！ポーズ）をやっていいの！？」と、めちゃくちゃびっくりしましたが、うれしかったです。朝の情報番組は、多くのみなさんがお仕事前や通学前に見て、いろいろな情報や最近のトレンドなどを仕入れ、その日通学先や通勤先で「今日のあれ見た？」と話題になるような番組だと思っています。なので、そういった情報をしっかりお届けしながら、「今日も1日頑張ろう」と背中を押せるよう、僕自身も元気いっぱいで頑張っていきたいと思っています。元気が取りえなので、明るく元気に、精いっぱい頑張っていきます！みなさんの火曜日のおなじみの顔になれたらいいなと思っています！これから毎週火曜日の朝をよろしくお願いいたします！
◆戸塚純貴コメント全文
僕の人生に、「ZIP！」のパーソナリティーに声をかけていただくことがあるんだなと、びっくりしました。生放送ということで、慣れていないことはたくさんあると思いますし、瞬発力が大事になってくるのかなとドキドキしていますが、しっかり適切な言葉を自分で選んでお話しできるようにしたいと思っています。普段、台本の中で（役を）演じるのとは全く違う世界があると思うので、楽しみながらできたらいいなと思っています。週の真ん中、水曜日。みなさんにとって、楽しい1日になりますように。4月から、素敵な朝をお届けします。フレッシュな気持ちを忘れず、楽しみながら、ひとつひとつ大切に。これからどうぞよろしくお願いいたします。
◆山下健二郎コメント全文
新しい曜日パーソナリティーの方々が入ってこられて、新しい「ZIP！」が生まれると思います。リニューアルをきっかけに今まで以上に（曜日の）横のつながりをたくさん見つけ、曜日全体で「ZIP！」を作り上げたいと思っております。パーソナリティーの皆さん同士でのロケや企画などを通してフットワーク軽く全国各地に「ZIP！」を届けに行きたいと思っています！改めまして、曜日を移動し、木曜パーソナリティーとなり、新しい朝をお届けできることが僕自身楽しみです！月曜日から金曜日まで見て楽しめるのが「ZIP！」の魅力でございますので、木曜日らしいカラーと良さを出して、皆様にとってよりよい1日になるようにお届けします！リニューアルした「ZIP！」も楽しみにしていてください！
◆阿部亮平コメント全文
「ZIP！」は、世の中のみなさんが気になっているニュースを報じるだけではなく、みなさんの朝をコーディネートするような番組だと思っています。そのために、いろんなスタッフさんや僕たち出演者がいろいろ工夫しているところも感じられて、その一員でいることをすごく嬉しく思っています。金曜日の朝、週末の朝ということで、すでにハッピーな方も多いかと思いますが、その幸せな朝を確たるものにするために、僕が金曜日の朝を盛り上げてまいりたいと思います！
【Not Sponsored 記事】