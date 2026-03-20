アジアサッカー連盟（AFC）は20日、2031年と2035年に開催されるアジアカップの開催地選定プロセスを中止することを発表した。



AFCによれば、今回の件は国際試合カレンダーの改訂案に関する国際サッカー連盟（FIFA）との最近の協議を受けたものであり、その改訂案には今後のアジアカップを偶数年に開催するという提案も含まれていたという。AFCは原則としてこの方向性を認識しており、今後は大会日程をそれに合わせて調整していく予定とのことだ。





この改訂案により、現在行われている2031年、2035年アジアカップの招致活動を一旦中止にすることに。AFCは先月、日本サッカー協会（JFA）が2035年大会の開催地へ立候補したことを発表しており。他にも韓国、オーストラリア、クウェートの3カ国も手を挙げていた。元々アジアカップは1956年から2004年まで偶数年に行われていたが、夏季五輪や欧州選手権（EURO）と被るため、2007年大会から奇数年開催へと移行。今後はEUROやコパ・アメリカ（南米選手権）、アフリカ・ネーションズカップ（2028年大会から4年に1度に変更）と同じ時期に大会を開催することとなる。しかしアジアカップに関しては中東での夏開催が不可能であり、またイギリスのスポーツビジネスメディア『Sportcal』は「長期的には、これによりFIFAの世界大会カレンダーの一貫性が確保されることになるが、競合する大会が同時期に開催された場合、地域大会への世界的な注目度が低下するという逆効果を招く恐れがあり、同様に国際的なメディア放映権をめぐる競争も激化する可能性がある」と指摘していた。2027年大会までは予定通り行われ、以降は2032年開催になる模様。日本としては欧州クラブとの日程調整がしやすくなることや、コンディションを整えやすいというメリットがある一方、五輪組は逆風で過密日程になることから、どちらに出場するか選択する必要がある。そういった問題を避けるため、アジアカップをこれまで通り「1月開催」にするのか、あるいは別の時期にするのかという議論も出てくるだろう。今回の発表は日本にとっても大きく影響しそうだ。