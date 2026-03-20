編集部お薦め人気『電子レンジ』24選！選び方のポイントを料理家が解説／2026最新

毎日の食を支えてくれる「電子レンジ」。温めや解凍はもちろん、焼き調理やスチーム機能まで備えたモデルも増え、「どのタイプを選べばいいの？」「容量や機能の違いは？」と迷ってしまうこともありますよね。

そこで今回は、料理研究家・島本美由紀先生監修のもと、電子レンジの種類や特徴、失敗しない選び方のポイントをわかりやすく解説します。単機能電子レンジ・オーブンレンジ・スチームオーブンレンジの違いも整理しながら、編集部おすすめモデルも厳選してご紹介！

ぴったりの一台を見つけるヒントにしてみてください。

島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー・食品ロス削減アドバイザー・防災士 料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

『電子レンジ』には大きく3つの種類がある！

電子レンジは大きく「単機能電子レンジ」「オーブンレンジ」「スチームオーブンレンジ」の3タイプに分かれます。できる調理内容や価格帯、サイズ感がそれぞれ異なるため、使い方に合わせた選択がポイントです。

〈温め中心〉単機能電子レンジの特徴

単機能電子レンジは、「温め」「解凍」に特化したシンプル設計。操作が簡単で、価格も比較的手ごろなモデルが多いのが特徴です。一人暮らしや、食事は外食・総菜中心という家庭に向いています。庫内がフラットタイプの製品なら掃除もしやすく、日常使いに充分な機能を備えています。

〈焼き料理も◎〉オーブンレンジの特徴

オーブンレンジは、温め・解凍に加えて「焼く」「グリル」機能を搭載したタイプ。グラタンやトースト、焼き菓子など、幅広い調理に対応できます。自炊頻度が高い家庭や、料理のレパートリーを増やしたいかたに。近年は自動メニュー機能が充実し、ボタンひとつで調理できるモデルも増えています。

〈本格調理や健康志向に〉スチームオーブンレンジの特徴

スチームオーブンレンジは、オーブン機能に加えて「過熱水蒸気」やスチーム機能を搭載した高機能タイプ。蒸し料理やヘルシー調理ができ、食材をふっくら仕上げられます。調理の幅を広げたいかたや、栄養バランスを重視する家庭向き。価格帯はやや高めですが、そのぶん多機能です。

『電子レンジ』のおすすめの選び方とは？

電子レンジ選びでは、「容量」「庫内タイプ」「扉の形状」「センサー機能」「操作方法」などを総合的にチェックすることが大切です。見た目や価格だけで決めてしまうと、設置できない・使いにくいといった失敗につながることも。ポイントを順番に確認していきましょう！

使用人数やスペースに合った容量を

電子レンジの容量は、使用人数や自炊頻度に合わせて選ぶのが基本です。

一人暮らしなら18〜20リットル、2〜3人なら23リットル前後、家族世帯では25リットル以上が目安とされています。大皿料理をよく温める場合は、庫内の広さも重要です。

また、見落としがちなのが「設置スペース」と「放熱スペース」。電子レンジは側面や背面、上部に一定の空間を確保する必要があります。5〜10ｃｍ程度の放熱スペースを推奨するモデルが多いので、棚の横幅や高さとの兼ね合いも要確認。購入前に本体サイズだけでなく、必要な余白まで含めてチェックしておきましょう。

2つの庫内のタイプから選ぶ

電子レンジの庫内には、「フラットタイプ」と「ターンテーブルタイプ」の2種類があり、それぞれ使い勝手や価格帯が異なります。

フラットタイプ

庫内に回転皿がなく、底面がフラットになっているタイプ。大きめのお弁当や角皿もそのまま入れられるため、出し入れがしやすいのが特徴です。掃除もしやすく、最近の主流はこちら。価格はやや高めですが、使い勝手を重視するならフラットタイプがおすすめです。

ターンテーブル

回転皿が回ることで食品を均一に温めるタイプ。構造がシンプルなため、本体価格が比較的リーズナブルなのが魅力です。コンパクトモデルに多く、一人暮らし向けとして根強い人気があります。ただし、大きな容器は入りにくい点には注意が必要です。

扉の形状も使い勝手を左右するポイント

電子レンジの扉には「縦開き」と「横開き」があります。縦開き（手前に倒れるタイプ）は、上から取り出せるため安定感があり、設置場所を選びにくいのが特徴です。一方、横開き（左右に開くタイプ）は庫内全体が見やすく、食品の出し入れがスムーズ。ただし、壁際に設置する場合は開閉スペースを確保する必要があります。左側が壁になっている場所に設置すると、扉が壁に当たって全開にできず、大きな皿の出し入れや掃除がしにくくなるため注意が必要です。キッチンのレイアウトに合わせて選びましょう。

センサーの有無や便利機能もチェック

最近の電子レンジには、食品の温度や蒸気を検知するセンサー機能が搭載されています。

赤外線センサーや湿度センサーつきモデルなら、食材の状態に合わせて自動で加熱時間を調整してくれるため、温めむらを抑えられます。そのほか、自動メニュー機能、時短調理モード、スチーム機能なども要チェック。日常使いを快適にする機能があるかどうかも比較ポイントです。

ダイヤル・ボタン両方を備えたタイプがおすすめ！

電子レンジの操作方法は主に「ダイヤル式」と「ボタン式」の2種類があります。

ダイヤル式は直感的に時間設定ができ、素早く操作できるのがメリット。ボタン式は細かい出力設定や自動メニュー選択がしやすいのが特徴です。最近は、ダイヤルとボタンの両方を備えたモデルも増えています。日常的な温めはダイヤルで手早く、本格調理はボタンで細かく設定できるため、使い勝手のバランスが良いでしょう。

編集部おすすめ！単機能電子レンジ5選

ここからは、選び方のポイントを踏まえて、編集部が自信を持っておすすめする電子レンジをご紹介します。

引用：パナソニック

パナソニック 単機能レンジ NE-FB2D4万4550円（税込み）

日々の「温め」に特化した、「ビストロ」シリーズ。注目は最高レベルの64眼スピードセンサー。食品の温度を瞬時に見分けるので、レンジ特有の加熱むらに悩まされません。

冷凍と冷蔵を2品同時に温められたり、ボタンひとつで時間を約38％短縮できるスピード機能があったりと、忙しいときに助かります！ 庫内幅も37cmと広く、拭き掃除がしやすいのも毎日使うアイテムとしてうれしいポイントです。

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引用：シャープ

3万4800円前後（税込み）※編集部調べ

食材から出る蒸気を感知して、自動で仕上がりを見極めてくれる「らくチン！（絶対湿度）センサー」が頼もしい一台。分量や容器の種類を問わずおまかせできるので、細かな設定に迷うストレスがありません。

操作はダイヤルを回すだけと非常にシンプル。最高1000Wの高出力でスピーディに温められるのも、時間がないときに重宝します。庫内はフラットなワイドタイプで、大きなお弁当の出し入れや毎日の拭き掃除がスムーズにできるのもうれしいですね。

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※Amazon・楽天市場の商品は旧型のRE-TD184となります

引用：東芝ライフスタイル

東芝ライフスタイル 単機能電子レンジ ER-M5B1万5000円前後（税込み）

直感的に使える「ダイヤル操作」が特徴。回すだけでスタートできるシンプルさに加え、残り時間を知らせるタイマー部分の文字が光るのがポイント。パッと見て状況が確認できるので、忙しい調理中でも視認性がよく扱いやすいです。

庫内はフラットな設計になっているので凹凸が少ないので汚れがたまりにくく、ふきんでサッと拭くだけで清潔さを保てるのがうれしいですね。シンプルに使いたいかたにちょうどいいモデルです。

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引用：アイリスオーヤマ

2万2000円前後（税込み）

温め開始後に「時短」ボタンを押すと、自動で出力を上げて時間を短縮してくれます。慌ただしい朝や、すぐ食べたいランチタイムに重宝する機能。ご飯や飲み物専用のボタンもあり、センサーがちょうどよい温度に仕上げます。

庫内は間口の広いフラットタイプ。底面に段差がないので、汚れても簡単に掃除ができます。ワンタッチで迷わず使えるのがうれしい一台です！

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引用：ツインバード

2万7800円（税込み）

赤外線センサーやインバーターを組み合わせ、加熱むらを抑えてくれる商品。最高1000Wのハイパワーですばやく温まるのはもちろん、低出力をキープするていねいな解凍はお肉の下ごしらえに便利。

マットブラックの落ち着いた質感で、液晶画面も大きく、表示がはっきり見えます。4つのボタンで操作が完結するため、迷わず使いこなせるのがうれしいですね。

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編集部おすすめ！オーブンレンジ10選

>>オーブンレンジはこちらの記事でもくわしく紹介中！

引用：パナソニック

パナソニック オーブンレンジ NE-FS3D-W4万2700円 （税込み）

操作パネルを下に配置したデザインで、庫内幅が37.4cmと広々。最高1000Wの高出力に加え、加熱時間を短縮できる「スピード機能」が便利です。急いでお弁当を準備したいときなど、時間がない場面でとくに助かります。

高出力からオーブン調理まで、これ一台でマルチにこなせる頼もしい操作感。日々のお手入れのしやすさも、長く使い続けたくなるポイントです。

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引用：バルミューダ

5万9400円〜（税込み）

洗練されたデザインが目をひく、バルミューダの家電。キッチンに置くだけで空間がパッと華やぐ、主役級の存在感です。操作のたびに響く音色も心地よく、料理をする時間を特別なものにしてくれます。

加熱むらを抑える設計で、日常の温めもオーブン料理も満足の仕上がりに。細かい設定ができるのはもちろん、左側のダイヤルを使用すれば「自動あたため」「飲み物」「冷凍ごはん」など、直感的な操作で使用できます。

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引用：パナソニック

5万9400円（税込み）

裏返さずに魚や肉を両面こんがり焼き上げる、定番グリルを搭載。大火力ヒーターが皮をパリッと、中はジューシーに仕上げ、ボタンひとつでメイン料理がおいしく仕上がります。

ボールに材料を入れるだけの時短メニューも豊富で、パスタや煮ものが手軽に作れるのが強み。赤外線センサーで仕上がり温度を細かく設定できるため、離乳食の準備などもスムーズです。

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引用：東芝ライフスタイル

3万3000円前後（税込み）

マイクロ波と熱風を使い、揚げもの総菜をカラッと温めなおせるリベイク機能が自慢です。中まであつあつにしながら、外側のサクサク感を再現。赤外線センサー搭載で温めも解凍も便利に使えます。

20リットルのコンパクトなサイズで、限られたスペースにすっきり納まるのもいいところです。

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引用：象印

7万6780円（税込み）

レンジで中まで加熱したあと、自動でグリルに切り替えて焼き色をつける「芯までレジグリ」が便利。ボールを浮かせて加熱する独自の調理法でむらなく味がしみ込むので、煮ものもおいしく作れます。揚げ物をサクサクに温めなおす専用モードもあり、買ってきたお総菜が作りたてのような食感に。

下ごしらえした冷凍食材をそのまま一気に調理できる、「凍ったままレジグリ」もおすすめしたい機能です。作り置きして冷凍しておけば、平日の夜ご飯がラクにおいしく作れます。



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引用：アイリスオーヤマ

1万7000円前後（税込み）



8種類のオートメニューを選ぶだけで、温度や時間を自動でおまかせ。オーブン機能は40℃の発酵モードも備えているので、パン作りも楽しめます。

上下ヒーターで両面を一気に焼き上げるグリルは、トーストを手早く用意したい朝も便利。2枚同時にこんがり仕上がるので、家族の朝食準備もスムーズに進みます。多機能モデルでありながら、直感的に使いこなせるスマートな操作パネルが魅力です。

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引用：山善

2万9000円（税込み）

26リットルの大容量ながら、壁にぴったりつけて置ける省スペース設計。付属の深型角皿を使えばオーブン料理の幅が広がります。直前の設定で再度温められる「ひとつ前加熱」モードも、家族で続けて使う際などに役立つんです！

1000Wのハイパワーや発酵機能も備え、幅広い調理に対応。さまざまなメニューで使いやすい、深型の軽量角皿もついてきます。

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引用：シャープ

3万3970円（税込み）※編集部調べ

シンプルで心地よいデザインの「PLAINLY」シリーズ。蒸気を検知するセンサーのおかげで、分量設定なしでも副菜や麺類が手軽に作れます。オーブン使用後、庫内が熱い状態でも続けてレンジ加熱ができるのが便利！

質感のよいハンドルや見やすい液晶など、細部まで使い勝手を考えた設計もうれしいポイントです。使用頻度の高い600Wは1回押しで選択が可能だったり、飲みものや解凍の設定がしやすかったりする工夫があります。

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引用：COMFEE’

2万3000円前後（税込み）

1000Wの高出力インバーターで、加熱時間をぐっと短縮できるオーブンレンジです。精密な温度制御により、毎日の温めもむらが少なく安定。250℃まで上がる本格オーブンで、お肉料理やパン作りなど幅広いメニューをおいしく楽しめます。

チャイルドロック機能や、消音モードが搭載されている点も魅力。シンプルなデザインや使い勝手でありながら、日々ストレスなく使える工夫がうれしい一台です。





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引用：コイズミ

4万3780円（税込み）

−10℃から90℃まで、5℃刻みで温度を選べるのが特徴。アイスを少し溶かしたり、自分好みの熱さに仕上げたりと、赤外線センサーが細かなこだわりにこたえてくれます。

1・3・5・7分と時短でできる自動メニューもあり、40種類のレシピから手軽に調理できるのもうれしいポイントです。

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編集部おすすめ！スチームオーブンレンジ9選

引用：シャープ

シャープ AX-N1C ウォーターオーブン ヘルシオ 30L4万7800円（税込み）

最初から最後まで水だけで焼く、独自の「過熱水蒸気」調理が食材のうまみを引き出します。並べるだけで火加減をまかせられるグリルや、ボールひとつで完結するメニューは、忙しい日の献立作りを支えてくれます。

献立決めに迷った時の頼れる相棒、「クックトーク」も登場！ 生成AIによる自然な音声対話で、献立相談から料理の基礎知識までハンズフリーでサポートしてくれます 。スマホアプリとも連携し、外出先でのメニュー検索や本体への加熱設定も簡単です。

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※Amazon・楽天市場の商品は旧型のAX-XJ1となります

引用：日立

日立 過熱水蒸気オーブンレンジ ヘルシーシェフ MRO-W1C4万3760円（税込み）

4つの加熱方法を合わせた「クワトロ加熱」で、お肉料理もジューシーに仕上がります。重さと温度を同時に測るダブルスキャンにより、解凍や温めがむらなくできるのも頼もしいですね。

液晶にイラストで付属品が映るなど、使う人を迷わせない工夫が光ります。よく使うメニューの登録やスマホ連携もあり、レパートリーを広げるのが楽しくなる一台です♪

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引用：シャープ

4万3170円（税込み）

蒸気で分量を見極める「らくチン！（絶対湿度）センサー」により、副菜などの「らくチン１品」も自動でおまかせ。分量を量る手間なく、ボールひとつで一品が完成します。過熱水蒸気とヒーターの合わせ技により、ヘルシーなノンフライ調理も手軽に楽しめるのもポイント。

ホワイトバックライトの液晶は表示がくっきり浮かび上がり、視認性も良好。壁にぴったりつけて置けるコンパクトな設計なので、限られたスペースにもスッキリ納まります。

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引用：東芝ライフスタイル

6万489円（税込み）

人気の「石窯ドーム」シリーズ。300℃の高火力と2段熱風を生かし、パンやお菓子もむらを抑えて焼き上がります。具材を並べるだけの「石窯おまかせ焼き」があれば、メイン料理が手軽に完成。

30リットルの大容量ながら、奥行き約40cmの薄型設計でキッチンにすっきり納まります。使うときだけ操作パネルが点灯するのも、スマートでうれしい配慮です。

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引用：パナソニック

13万8600円（税込み）

レシピや計量を気にせず、余りものや冷凍食材を皿に並べるだけで火加減を自動で調整。凍ったままボールに入れて調理が完結するメニューもあり、帰宅後の慌ただしい時間にも重宝します。

スチームでの蒸しものや、ヘルシーなフライ調理も得意です。大型液晶は操作がわかりやすく、後片づけもスムーズにすませられるのがいいですね。

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引用：ツインバード

3万9000円（税込み）

上下から包み込む「Wスチーム」により、本格せいろ蒸しのふっくら感を再現。素材のうまみを逃がさず、低温調理で肉料理もしっとり仕上げます。

メニュー名ではなく「蒸す・煮込む」といった調理法から選ぶ操作は、直感的で迷いません。大型液晶が手順を導いてくれる、使い勝手のよさが魅力の一台です。

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引用：アイリスオーヤマ

4万円前後（税込み）

30リットルの大容量でありながら手ごろな価格帯のスチームオーブンレンジ。過熱水蒸気でうまみを凝縮し、脂を落としてヘルシーに焼き上げます。

独自の「時短ブースト」は、温め中にボタンひとつで出力を上げ、時間を短縮できる心強い機能。スチームで汚れを浮かせて掃除できるなど、毎日の家事を支えてくれる工夫が満載です。

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引用：山善

約3万2000円前後（税込み）

角皿のすみに水を入れるだけで、蒸し料理やヘルシーな揚げもの調理が手軽に楽しめます。最高250℃のオーブンに加え、発酵モードも搭載。自家製パン作りにも挑戦できる本格派です。

トーストが一度に4枚まで焼けるので、家族の朝食準備もスピーディに。1000Wのハイパワーから低出力まで切り替え可能で、日常のあらゆるシーンに柔軟にこたえてくれます。

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引用：ハイアール

約1万9000円前後（税込み）

つややかなブラックガラスが映える、インテリア性の高い一台です。湿度センサーによる効率的な加熱に加え、材料を放り込むだけの「エコ煮込み」が忙しい毎日をサポート。手間を省きつつ、しっかり省エネもこなします。

左右背面を壁にぴったり寄せられるので、狭いキッチンでも置き場所を選びません。庫内はワイドなフラット仕様で、出し入れや掃除のしやすさも抜群です◎

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電子レンジに関するよくある質問

電子レンジの寿命はどれくらい？

電子レンジの寿命は8〜10年が目安です。使用頻度や使い方によって寿命は変わるため、温まりにくい、異音がするなどの不ぐあいが出てきたら買い替えを検討しましょう。メーカーの部品保有期間も約8年が一般的です。

電子レンジの掃除方法は？

耐熱容器に水200mlと重曹小さじ1を入れ、5分加熱して蒸らし、庫内を拭き取ります。蒸気で汚れが浮き、簡単に落とせます。におい対策にはクエン酸もおすすめです。

電子レンジの買い替え時期の目安は？

温まりにくい、操作パネルが反応しない、焦げくさいにおいがするなどの症状が出たら要注意。使用開始から8年以上たっている場合も買い替えのタイミングです。

電子レンジの捨て方とは？

多くの自治体で粗大ごみ扱いになります。自治体回収や家電量販店の引き取りサービスを利用しましょう。処分方法は地域によって異なるため、事前確認がおすすめです。

電子レンジのアース線はどう繋ぐの？

アース端子に差し込み、しっかり固定します。感電防止のため接続は必須です。端子がない場合は無理に接続せず、電気工事業者に相談しましょう。

電子レンジとオーブンレンジの違いは？

電子レンジは、マイクロ波で食材を内部から加熱する機器で、主に温めや解凍に使われます。一方、オーブンレンジはレンジ機能に加え、ヒーター加熱による焼き調理（オーブン機能）が可能です。

用途が「ほぼ温めのみ」なら電子レンジ、「焼き料理もしたい」ならオーブンレンジがおすすめです。

一人暮らしにオーブンレンジは必要？

温め中心なら単機能レンジで充分。電子レンジで自炊や作り置きをしたいなら、オーブンレンジがおすすめです。キッチンスペースと使用頻度で選びましょう。

電子レンジの選び方しだいで、毎日の調理がぐっと快適に。今回ご紹介した選び方やおすすめモデルを参考に、ぜひ使いやすい一台を見つけてくださいね。

※2026年3月20日時点の情報です

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています

