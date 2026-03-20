【DeNA】相川亮二監督 初回に交代した筒香嘉智は「上半身のコンディション不良」 軽度との認識「病院に行く予定はない」「幸い長引く事ではない」
◇プロ野球オープン戦 西武 4-1 DeNA(20日、ベルーナドーム)
DeNAの相川亮二監督が、この試合で初回の第1打席にフルスイングをし、体を痛めて交代した筒香嘉智選手の状態について言及しました。
この日、行われた西武とのオープン戦で、筒香選手は4番・ファーストで先発出場。しかし、初回に無死1、3塁のチャンスでむかえた第1打席の初球、インコースのストレートをフルスイングし体を痛めた様子をみせます。1度ベンチに戻りますが、そのまま交代となり、代打で九鬼隆平選手がコールされました。
試合後のインタビューで相川監督は筒香選手の交代理由について「上半身のコンディション不良」と言及しました。さらに「病院に行く予定はなく、明日の朝に本人と話してどんな状態か確認します。ですが幸い長引く事ではないとは思っているので」と語りました。10日の広島戦でホームランを放つなど、オープン戦は10試合に出場し、打率.370と好調をキープしていた筒香選手。開幕が迫るなか状態が心配されます。