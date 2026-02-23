ベイスターズ実力派ルーキーの現在地（前編）筆者はアマチュア野球を中心に取材活動をしている。例年ドラフト候補を見るなかで、「この素材はすばらしい」と琴線に触れる選手がいるものだ。まったくの主観ながら、2025年のドラフト候補のなかでとくに心に響いた選手の多くが、DeNAに指名された。メディアからの評価は決して高くなかったが、個人的に自信を持って紹介してきた選手ばかり。プロの世界でも実力を発揮してくれれば