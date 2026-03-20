Å·¿´¡¡¥¨¥¹¥È¥é¥ÀÀï¤Ø¶¯ÎÏ±ç·³¡¡WBO¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥á¥Ç¥£¥Ê¤¬ÍèÆü¡ÖÅ·¿´¤ÎKO¾¡¤Á¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È´üÂÔ
¡¡¡þ¡ÖPRIME¡¡VIDEO¡¡BOXING¡¡15¡×WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê2026Ç¯4·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO1ÇÔ¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬20Æü¡¢ÍèÆü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Äë·ý¥¸¥à¤¬Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏÌó5¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇÆ±µé1°Ì¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê35¡á¥á¥¥·¥³¡¢45¾¡28KO4ÇÔ¡Ë¤È¤ÎWBCÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆá¿ÜÀî¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥á¥Ç¥£¥Ê¤ÏºòÇ¯9·î14Æü¡ÊÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ËÁ°WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë4²óTKO¾¡¤Á¤·¡¢Æ±²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¥á¥¥·¥³¤Ç½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Î¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï¡Ö7²óÌÜ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹½ÐÍè¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å·¿´ÂÐ¥¨¥¹¥È¥é¥ÀÀï¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¨¥¹¥È¥é¥ÀÁª¼ê¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¤¹¤¬Å·¿´¤Ï¼ã¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤Ã¤ÆÍ¤ë¡£Å·¿´¤ÎKO¾¡¤Á¤âÍ¤êÆÀ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥¸¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï¤¹¤Ç¤ËWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé10°Ì¥ª¥é¥æ¥¦¥©¥ó¡¦¥¢¥³¥¹¥¿¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢15ÀïÁ´¾¡10KO¡Ë¤é³¤³°¤«¤é¾·¤Ø¤¤¤·¤¿3Áª¼ê¤È¤Î¼ÂÀïÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£ÆñÅ¨¥¨¥¹¥È¥é¥ÀÀï¤Ø¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤òÆÀ¤¿Æá¿ÜÀî¤ÏÆ±¥¸¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥á¥Ç¥£¥ÊÁª¼ê¤¬¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£2·î¤Î½éËÉ±ÒÀï¤â±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¼é¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤·ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÍý²ò½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Î²¿¤«¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â½çÄ´¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÆ°¤¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤·ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î11Æü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£