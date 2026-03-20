¡ãÆ±µï5Ç¯¡¢Êì¤«¤éSOS¡ª¡ä·»É×ÉØ¤ÎÍ×µá¡Ö²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉã¤ÎÉÂµ¤¡©¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¥ß¥«¡£É×¥·¥ç¥¦¥¿¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ï¼Ö¤Ç3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤è¤¯Çñ¤Þ¤ê¤Çµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë´é¤ò¸«¤»¤Ëµ¢¤ëµ¡²ñ¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤Ç¯1²ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼Â²È¤Ç¡¢·»¤Î¥¿¥¤¥Á¤È¤½¤ÎºÊ¤Î¥È¥â¥è¤µ¤ó¤¬Æ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»ä¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤ò±óÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·5Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÊì¤«¤é¡Ö½õ¤±¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡Ä¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Éã¤ÏÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Í½Äê¤è¤ê¤â¾¯¤·Áá¤¯»Å»ö¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È·»É×ÉØ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤¼¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·»É×ÉØ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¼Â²È¤ÏÉã¤ÎÌ¾µÁ¤À¤·¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é·»É×ÉØ¤Î¤Û¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÜ¤ê¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Êì¤Ï¼å¡¹¤·¤¤À¼¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¡£
5Ç¯Á°¤«¤é¼Â²È¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿Î¾¿Æ¤È·»É×ÉØ¡£ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÎÆ±µï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Êì¤«¤éÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎSOS¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Éã¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È·»É×ÉØ¤¬¡Ö¤³¤Î²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éã¤ÏÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æµ¤Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤·¡¢Êì¤Ï¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Æ¾õ¶·¤òÃ²¤¯¤À¤±¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤´¤È¤â¤Ê¤¯Æ±µï¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤È¤·¤ÆÆ¬¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
Éã¤ÏÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Í½Äê¤è¤ê¤â¾¯¤·Áá¤¯»Å»ö¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È·»É×ÉØ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤¼¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·»É×ÉØ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¼Â²È¤ÏÉã¤ÎÌ¾µÁ¤À¤·¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é·»É×ÉØ¤Î¤Û¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÜ¤ê¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Êì¤Ï¼å¡¹¤·¤¤À¼¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¡£
5Ç¯Á°¤«¤é¼Â²È¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿Î¾¿Æ¤È·»É×ÉØ¡£ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÎÆ±µï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Êì¤«¤éÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎSOS¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Éã¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È·»É×ÉØ¤¬¡Ö¤³¤Î²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éã¤ÏÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æµ¤Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤·¡¢Êì¤Ï¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Æ¾õ¶·¤òÃ²¤¯¤À¤±¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤´¤È¤â¤Ê¤¯Æ±µï¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤È¤·¤ÆÆ¬¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò