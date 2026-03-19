°Â¤¤¤«¤é¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì¡×Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä41ºÐ½÷À¤¬´Ý¤´¤ÈÇã¤¤¤ò²ù¤ä¤à¥ï¥±¡ÚFP¤¬ÀáÌó¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò²òÀâ¡Û
Êª²Á¹â¤¬²È·×¤òÄ¾·â¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡ÈÀáÌó¡É¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¶ÀáÌó¤·»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤à¤·¤íÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÀáÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢41ºÐ½÷À¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀáÌó»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÇAll About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¤ÎÆóµÜÀ¶»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÀáÌó¤Çºï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×3¤Ä¤Î½ÐÈñ¡Û¤ò¸«¤ë
²ÈÂ²¹½À®¡§´ûº§¡Ê»Ò¤Ê¤·¡Ë
¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§300Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤äÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡§ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
½÷À¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ä´ûÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥é¥À¤òÇã¤¦¤è¤ê¤â¡¢´Ý¤´¤È¤òÇã¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¤¤¡ª¡×¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò1¶Ì¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´Ý¤´¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¼ê¤´¤ï¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Û¤«¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢»È¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¶ì¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÊ¬³Ø¤Ó¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢1½µ´ÖÊ¬¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½÷À¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÝÂ¸ÊýË¡¤ä¸¥Î©¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï²È·×¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê²È·×ËÉ±Ò¤Î¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿©ÉÊ¤òÀáÌó¤¹¤ë»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¿©ÉÊ¤òÀáÌó¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö°Â¤¤¤«¤éÇã¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤òÇã¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃÇäÉÊ¤äÂçÍÆÎÌÉÊ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄí¤Î¿Í¿ô¤ä¿©¤Ù¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÀáÌó¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤Î¸¤¤Çã¤¤Êý¡¢¾ÃÈñ¤Î»ÅÊý
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿Ä¤ò¤¯¤êÈ´¤¼¾¤é¤»¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òµÍ¤á¤ÆÎäÂ¢¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¯ÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¥¹¡¼¥×¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÎÁÍý¤Ç»È¤¦Á°Äó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¾ÃÈñ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¾¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É²ÃÇ®ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»þ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¹©É×¤¬¡¢²È·×¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆóµÜÀ¶»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
²È·×´ÉÍý¤äÀáÌó¤ò¼´¤Ë¡¢À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ÈÄí²Ê¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÖ»ú²È·×¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£All About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
ÀáÌó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ºº¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î28Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20¡Á60Âå¤Î200¿Í¡ÊÃËÀ¡§63¿Í¡¢½÷À¡§137¿Í¡Ë
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÊÔ½¸Éô¤Ç°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÆóµÜ À¶»Ò)
º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÀáÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢41ºÐ½÷À¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀáÌó»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÇAll About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¤ÎÆóµÜÀ¶»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§41ºÐ½÷À
²ÈÂ²¹½À®¡§´ûº§¡Ê»Ò¤Ê¤·¡Ë
¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§300Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤äÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡§ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÀáÌó¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ä1¶Ì¤ò¹ØÆþÊª²Á¤Î¹âÆ¤«¤é¿©Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë41ºÐ¡¦Àì¶È¼çÉØ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ä´ûÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥é¥À¤òÇã¤¦¤è¤ê¤â¡¢´Ý¤´¤È¤òÇã¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¤¤¡ª¡×¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò1¶Ì¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´Ý¤´¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¼ê¤´¤ï¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Û¤«¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢»È¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
ÊÝÂ¸ÊýË¡¤ä¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ý¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£½÷À¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´Íý¤¹¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ÇÑ´þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¶ì¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÊ¬³Ø¤Ó¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢1½µ´ÖÊ¬¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½÷À¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¡ÈÀáÌó¤ÎÍî¤È¤··ê¡ÉÆóµÜ¡§º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡ÈÀáÌó¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ä´ûÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥é¥À¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»þÃ»¡á¥³¥¹¥È¡×¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀáÌó¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Ï´Ý¤´¤ÈÌîºÚ¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤â¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²ÌÅª¤ËÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÝÂ¸ÊýË¡¤ä¸¥Î©¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï²È·×¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê²È·×ËÉ±Ò¤Î¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿©ÉÊ¤òÀáÌó¤¹¤ë»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¿©ÉÊ¤òÀáÌó¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö°Â¤¤¤«¤éÇã¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤òÇã¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃÇäÉÊ¤äÂçÍÆÎÌÉÊ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄí¤Î¿Í¿ô¤ä¿©¤Ù¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÀáÌó¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤Î¸¤¤Çã¤¤Êý¡¢¾ÃÈñ¤Î»ÅÊý
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¿Ä¤ò¤¯¤êÈ´¤¼¾¤é¤»¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òµÍ¤á¤ÆÎäÂ¢¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¯ÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¥¹¡¼¥×¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÎÁÍý¤Ç»È¤¦Á°Äó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¾ÃÈñ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¾¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É²ÃÇ®ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»þ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¹©É×¤¬¡¢²È·×¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆóµÜÀ¶»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
²È·×´ÉÍý¤äÀáÌó¤ò¼´¤Ë¡¢À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ÈÄí²Ê¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÖ»ú²È·×¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£All About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
ÀáÌó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ºº¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î28Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20¡Á60Âå¤Î200¿Í¡ÊÃËÀ¡§63¿Í¡¢½÷À¡§137¿Í¡Ë
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÊÔ½¸Éô¤Ç°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÆóµÜ À¶»Ò)