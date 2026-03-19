アニメ『シャンフロ』3rdシーズンが2027年1月放送決定！ 最新ビジュアルも公開に
テレビアニメ『シャングリラ・フロンティア』3rd seasonが、2027年1月から放送されることが決まった。さらに、楽郎、サンラク、そしてもうひとり、謎のキャラクターが描かれている最新ティザービジュアルも公開された。
【写真】ゲーム『シャングリラ・フロンティア〜七つの最強種〜』が2026年サービス予定
『シャングリラ・フロンティア』は、連載中の「週刊少年マガジン」読者アンケートにて史上初となる四冠を達成し、累計発行部数が世界累計1600万部を突破したコミックスのテレビアニメ化。
舞台は、ディスプレイを使用するゲームがレトロゲームに分類されるようになった少しだけ未来の世界。そんな世界で、最新のVR技術に内容が追いついていない“クソゲー”のクリアに情熱をささげてきた1人の“クソゲーハンター”・サンラクこと陽務楽郎が、総プレーヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』に挑む、“ゲーム×ファンタジー”冒険物語だ。2023年10月〜24年3月に1st season、24年10月〜25年3月に2nd seasonが放送された。
3rd seasonの幕開けを告げる最新ビジュアルは、「ギャラクシア・ヒーローズ：カオス」（通称GGC）に参戦する際のサンラクの仮装、かぼちゃ頭から漏れる明かりに照らし出された楽郎、『シャンフロ』時の姿のサンラク、そして妖しく目が光る大きいずうたいの謎のキャラクター3人が描かれたデザイン。謎のキャラクターは何なのか、楽郎、サンラクとつながりはあるのか。GGCに一時舞台を移し、アメリカチーム「STAR RAIN」VS.日本チーム「爆薬分隊（ニトロスクワッド）」が、今まさに始まる寸前で幕を閉じた2nd seasonの続きが、ついに動き出す。
また、シャンフロの初のゲーム『シャングリラ・フロンティア〜七つの最強種〜』が2026年内にリリースされることが決定した。公式ティザーサイトが立ち上がり、サイト内では最新PVが公開された。同ゲームのXでは、ゲーム情報や開発状況をポスト中。今後も随時更新予定となっている。
アニメ『シャングリラ・フロンティア』3rd seasonは、2027年1月放送開始。
【写真】ゲーム『シャングリラ・フロンティア〜七つの最強種〜』が2026年サービス予定
『シャングリラ・フロンティア』は、連載中の「週刊少年マガジン」読者アンケートにて史上初となる四冠を達成し、累計発行部数が世界累計1600万部を突破したコミックスのテレビアニメ化。
3rd seasonの幕開けを告げる最新ビジュアルは、「ギャラクシア・ヒーローズ：カオス」（通称GGC）に参戦する際のサンラクの仮装、かぼちゃ頭から漏れる明かりに照らし出された楽郎、『シャンフロ』時の姿のサンラク、そして妖しく目が光る大きいずうたいの謎のキャラクター3人が描かれたデザイン。謎のキャラクターは何なのか、楽郎、サンラクとつながりはあるのか。GGCに一時舞台を移し、アメリカチーム「STAR RAIN」VS.日本チーム「爆薬分隊（ニトロスクワッド）」が、今まさに始まる寸前で幕を閉じた2nd seasonの続きが、ついに動き出す。
また、シャンフロの初のゲーム『シャングリラ・フロンティア〜七つの最強種〜』が2026年内にリリースされることが決定した。公式ティザーサイトが立ち上がり、サイト内では最新PVが公開された。同ゲームのXでは、ゲーム情報や開発状況をポスト中。今後も随時更新予定となっている。
アニメ『シャングリラ・フロンティア』3rd seasonは、2027年1月放送開始。