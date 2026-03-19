氣志團の綾小路翔が、20年前に日本中を騒然とさせた「紅白出禁事件」の真相を激白し、当時の演出意図と予想外の結果について語った。

【映像】話題を呼んだ紅白ボディスーツ事件（再現カットあり、25分45秒頃）

かまいたち（山内健司・濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。2026年3月18日の放送では、綾小路が2006年に「DJ OZMA」名義でNHK紅白歌合戦に出演した際の舞台裏を明かした。

綾小路は「サプライズを絶対にやりたいと思っていた」と話し、当時はリハーサルの様子が事前に報道されてしまうことに不満を感じていたという。そのため、NHK側とは事前に「絶対にやってはいけないこと」を確認した上で、報道陣には見せない形での演出を画策した。

問題となった女性ダンサーの衣装について、綾小路は「ボディスーツは別に全然NGじゃなかった」と明かした。ライブ会場であれば一瞬でスーツだと分かる演出だったが、当時の地上波放送では映像の質などの影響もあり、「一瞬びっくりするけど次すぐ分かる」という目論見が外れ、視聴者に誤解を与えてしまったのだという。

この「盲点」が原因で騒動に発展したことを振り返り、綾小路は「大変ご迷惑をおかけしました」と当時の関係者や視聴者に改めて謝罪の言葉を述べた。