【「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 藤田ことね】 7月 発送予定 価格：4,620円 【「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 花海咲季/月村手毬】 8月 発送予定 価格：各4,620円

バンダイナムコヌイは、ぬいぐるみ「『学園アイドルマスター』BIGフェイスぬいぐるみ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は藤田ことねが7月を予定し、花海咲季、月村手毬が8月を予定。価格は各4,620円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル、花海咲季、月村手毬、藤田ことねをモチーフとしたBIGフェイスぬいぐるみ。サイズ約H45cmで抱きしめるのにぴったりなサイズ感となっており、もっちりしたフェイスデザインやそれぞれのヘアスタイルも再現されている。

「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 藤田ことね

7月 発送予定

価格：4,620円

「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 花海咲季

8月 発送予定

価格：4,620円

「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 月村手毬

8月 発送予定

価格：4,620円

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