「学園アイドルマスター」より花海咲季、月村手毬、藤田ことねがBIGフェイスぬいぐるみで登場プレミアムバンダイにて予約受付中
【「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 藤田ことね】 7月 発送予定 価格：4,620円 【「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 花海咲季/月村手毬】 8月 発送予定 価格：各4,620円
7月 発送予定
8月 発送予定
8月 発送予定
バンダイナムコヌイは、ぬいぐるみ「『学園アイドルマスター』BIGフェイスぬいぐるみ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は藤田ことねが7月を予定し、花海咲季、月村手毬が8月を予定。価格は各4,620円。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル、花海咲季、月村手毬、藤田ことねをモチーフとしたBIGフェイスぬいぐるみ。サイズ約H45cmで抱きしめるのにぴったりなサイズ感となっており、もっちりしたフェイスデザインやそれぞれのヘアスタイルも再現されている。
「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 藤田ことね
7月 発送予定
価格：4,620円
「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 花海咲季
8月 発送予定
価格：4,620円
「学園アイドルマスター」BIGフェイスぬいぐるみ 月村手毬
8月 発送予定
価格：4,620円
／- プレミアムバンダイ 【公式】 (@p_bandai) March 19, 2026
📢ご注文受付開始
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『学園アイドルマスター』より、BIGフェイスぬいぐるみ「花海咲季」、「月村手毬」、「藤田ことね」が登場！
抱きしめるのにぴったりなサイズ感です🎵プレミアムバンダイでしかGETできないので、ぜひチェックしてくださいね🌟
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