お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が活動再開することが分かった。所属事務所ホリプロコムの公式サイトが19日発表した。小沢は2024年1月から活動を休止しており、約2年2か月ぶりの活動再開となる。

「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と報告。「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。「弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

サイトには小沢本人のコメントも掲載された。小沢は「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています」と決意を記した。

「もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです」とし、「今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、見守っていただけますと幸いです」と結んだ。