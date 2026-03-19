元欅坂４６で歌手の平手友梨奈が１８日深夜に放送されたテレビ東京系ドキュメンタリー「バタフライ チルドレン〜皮膚の難病と生きる少年〜」のナレーションを務め、その声に多くの反響が寄せられた。

同番組では、皮膚に水疱ができて破れてしまう症状が出る国の指定難病「表皮水疱（すいほう）症」と闘う１０歳の少年と家族を、２年にわたって密着取材。平手がナレーションを担当し、「声の力」で主人公たちの未来に向けた挑戦をそっと後押しする…という内容だった。

深夜２時の番組で、平手は落ち着いた優しい声でナレーションを務めた。ネット上では「平手友梨奈さんの寄り添うような語りに、自然と涙が出ました」「平手友梨奈さん優しくて良い声すぎる」「ナレーションの寄り添う平手友梨奈さんの声もあって見入ってあっという間の３０分でした。深夜のドキュメンタリーに相応しい落ち着いた良い声」「涙が止まりません。平手友梨奈さんの優しい声が沁みます」と続々と反響が。

また「いろんなことを考えさせられました目を離せなかった素晴らしいドキュメンタリーでした」「眠れなくなってしまった。胸がつまり思考が停止してる」「正直友梨奈ちゃんがナレーターじゃなかったら番組自体も知らなかったと思います。最初は友梨奈ちゃんしか興味無かったけど、途中から真剣に見入ってました」と番組の感想も多く寄せられた。

平手といえば、今年２月１１日に俳優の神尾楓珠との結婚を発表。交際報道の無かった２人の電撃婚に世は驚きに包まれた。