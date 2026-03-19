◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回３分の１で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板した。最速は９９・９マイル（約１６０・８キロ）だった。

降板後には第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンが適応に苦しんだピッチクロック（投球時間制限）について言及。すでにメジャーやマイナーリーグでは導入されて、ＷＢＣでも今大会から採用されたが、日本のプロ野球では導入されていない。

ＷＢＣでは日本にないルールに苦しんだ投手も多いが、大谷は「見ている方はもちろん楽だとは思う。もちろんファンの人たちにとってみればあった方が、いいんじゃないかなと個人的には見ていて思うので、必ず導入しなければいけないということはないですし、世界で勝ちたいなら、導入するべきだともちろん思いますけど。我々は我々の野球をするんだと思っているのであれば別に変える必要はないのかなと思っています」と持論を口にした。