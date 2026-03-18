大沢逸美・森尾由美・松本明子ら83年デビュー“お神セブン”、3年ぶり3度目の自主企画イベント開催へ！
大沢逸美、森尾由美、松本明子ら83年デビューのアイドル“お神セブン”が、3年ぶり3度目となる自主企画イベント「83年組アイドル アラ!?還ライブ」を、8月22日に東京・北千住のシアター1010で開催することが決定した。
【写真】“不作の83年組”の絆は健在！ お神セブンのメンバー
“お神セブン”は、アイドル黄金期の1980年代に、「花の82年組」と呼ばれる中森明菜、早見優、小泉今日子、堀ちえみといった82年デビュー組と、菊池桃子、荻野目洋子といった84年組のスーパーアイドルたちの間に挟まれ、「不作の83年組」と呼ばれていた83年デビュー組の総称。現在は、タレント・女優・歌手・モデルとさまざまなジャンルで活動する大沢逸美、桑田靖子、小林千絵、徳丸純子、木元ゆうこ、森尾由美、松本明子の同期7人が発起人となり、家庭では妻や母として“おかみさん”の風格を持ちながらも、「心はアイドル」という思いから、平成のアイドルグループにならって“お神セブン”を結成した。
2018年にはレコードデビュー35周年を記念し、“お神セブン”初のファンイベントを開催。デビュー当時の衣装を身にまとい、7人それぞれが自身のデビュー曲を披露したほか、中森明菜の「DESIRE-情熱-」をはじめとする80年代のヒット曲メドレーも披露するなど、2日間・計3公演で1000人を超える観客を動員した。2023年にはデビュー40周年を記念し、“お神セブン”2度目のイベントも開催している。
そしてこのたび、“お神セブン”メンバーの大沢逸美、森尾由美、松本明子が今年還暦を迎え、「デビュー45周年まで待てない。メンバーが元気に動けるうちに集まろう！」という思いから、“アラ還ライブ”として8月22日に、3年ぶり3度目のイベントを開催することとなった。
森尾は今回のイベント開催にあたり、「不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です」と意気込みを語っている。
なお、“お神セブン”メンバーの徳丸純子は、アメリカ在住のため欠席となる。
“お神セブン”自主企画イベント「83年組アイドル アラ!?還ライブ」は、東京・北千住のシアター1010にて8月22日開催。
※“お神セブン”メンバーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大沢逸美
60年に一度巡ってくる「丙午」の年に生まれ、節目となる2026年に、デビュー同期のメンバー「お神セブン」で、3度目のライブイベントを開催できる歓びをファンの皆さまとともに分かち合いたい！ 不作と言われたアイドルも、花のアラ還世代となりました。どうぞ応援してください！
■桑田靖子
デビューから43年後、デビュー同期と同じステージに立ち、また皆さんにお会いできるなんて、とても幸せです。《不作と言われた私たち》今では笑って言えますが、当時は…どれほど悔しかったでしょう。だからこその《今の私たち》なのかも、しれませんね。ありがたいことです。素晴らしいみんな、本当に素敵なんです。お互いを受け入れ、意見の違いも性格の違いも、理解して、再会して重ねてきた13年の月日はとてもあたたかなものでした。
逸美は、自分にも厳しいからこその優しさのあるひと。プロとしての意識や誇りを真っ直ぐに見せてくれます。千絵は、どんな時も面白い。そんな千絵の作ってくれる空気はいつもとてもとても平和です。ゆうこは、いつも新しいものや知らないことへのチャレンジを楽しんでいる。見ているとワクワクします。由美は、どんな時も全体をよく見ていてくれて、自分のことよりもみんなの気持ちを受け止め形にしようとしてくれるみんなのプロデューサーです。あっこは、ご存知の通り！ あったかくて朗らかで、誰もを笑顔にしてくれるエネルギーで溢れています。
私は、同期の中でも1番歳下の末っ子。みんなの後ろ姿を見ては、また頑張ろうといつも思わせてもらっている幸せものです。あなたの周りにもきっと色んなひとがいて、あなたが誰かを幸せにしたり、あなたを支えてくれたり…。
人生って面白いもの、ですよね。純子は、アメリカ在住のため、残念ながら参加できませんが 今回の7人目は、このイベントに参加してくださるあなた！ あなたのアラ還もぜひご一緒にお祝いさせてくださいね。8月22日にお会いしましょう。
■小林千絵
前年デビューアイドルの驚異的な人気の煽りを受け、まったく出る幕ナシだった不遇83年組アイドル（涙）。でも、そんな不遇が逆に「同期の絆」を生み、40年以上経った今も強い絆で結ばれている私たち。人生をひと周りし、“アラ還”の歳になっても、励まし合い、手を合わせて同じステージに立てることを本当に幸せだと思っています。人生望むようにいかないけど、だからこそ掴めるものがある。観られる景色がある。伝えられる何かがある。そう思っています。同じ時代を踏ん張って生きてきた同世代の皆さんと一緒に“アラ還”をお祝いしたいです。そして元気と勇気をお届けできたらと思っています。一緒に楽しみましょう！
■木元ゆうこ
アイドルも気づけばアラ還。でも心はアイドル、そして挑戦中！ 歳を重ねた分だけ転んで笑ってその全部が今の私たち。懐かしさだけでなく、今の熱量を感じてもらえるライブ！ 無理はできませんが準備運動は欠かさず（笑）、本気で挑みます。老いも若きもともに時を超え、昭和と今を行き来する楽しい時間をご用意しています。アラ還！ まだまだこれからを体感しにきてください。
■森尾由美
不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。過去のライブも自分たち発信で開催したとおり今回もアラ還のお祝いを自分たちでしちゃいます！
アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です。一緒に当時に戻って楽しみませんか！
■松本明子
ひのえうま還暦年女の記念すべき年に、83年同期のお神セブンの皆んなと「アラ還ライブ」ができるなんて、デビュー当時は夢にも思っていませんでした！ でもここ数年心のどこかでやりたい一心でした！ 千絵ちゃん、ゆうこと組んだCHAYまんねんシスターズの自主ライブを繋いで来て良かった！ お神セブン、アラ還ライブへの道が私の夢でした！ ウマくいく年！ ひのえウーマンにあやかって、パワー全開で頑張ります！ 不作のアイドルと言わせません！
【写真】“不作の83年組”の絆は健在！ お神セブンのメンバー
“お神セブン”は、アイドル黄金期の1980年代に、「花の82年組」と呼ばれる中森明菜、早見優、小泉今日子、堀ちえみといった82年デビュー組と、菊池桃子、荻野目洋子といった84年組のスーパーアイドルたちの間に挟まれ、「不作の83年組」と呼ばれていた83年デビュー組の総称。現在は、タレント・女優・歌手・モデルとさまざまなジャンルで活動する大沢逸美、桑田靖子、小林千絵、徳丸純子、木元ゆうこ、森尾由美、松本明子の同期7人が発起人となり、家庭では妻や母として“おかみさん”の風格を持ちながらも、「心はアイドル」という思いから、平成のアイドルグループにならって“お神セブン”を結成した。
そしてこのたび、“お神セブン”メンバーの大沢逸美、森尾由美、松本明子が今年還暦を迎え、「デビュー45周年まで待てない。メンバーが元気に動けるうちに集まろう！」という思いから、“アラ還ライブ”として8月22日に、3年ぶり3度目のイベントを開催することとなった。
森尾は今回のイベント開催にあたり、「不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です」と意気込みを語っている。
なお、“お神セブン”メンバーの徳丸純子は、アメリカ在住のため欠席となる。
“お神セブン”自主企画イベント「83年組アイドル アラ!?還ライブ」は、東京・北千住のシアター1010にて8月22日開催。
※“お神セブン”メンバーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大沢逸美
60年に一度巡ってくる「丙午」の年に生まれ、節目となる2026年に、デビュー同期のメンバー「お神セブン」で、3度目のライブイベントを開催できる歓びをファンの皆さまとともに分かち合いたい！ 不作と言われたアイドルも、花のアラ還世代となりました。どうぞ応援してください！
■桑田靖子
デビューから43年後、デビュー同期と同じステージに立ち、また皆さんにお会いできるなんて、とても幸せです。《不作と言われた私たち》今では笑って言えますが、当時は…どれほど悔しかったでしょう。だからこその《今の私たち》なのかも、しれませんね。ありがたいことです。素晴らしいみんな、本当に素敵なんです。お互いを受け入れ、意見の違いも性格の違いも、理解して、再会して重ねてきた13年の月日はとてもあたたかなものでした。
逸美は、自分にも厳しいからこその優しさのあるひと。プロとしての意識や誇りを真っ直ぐに見せてくれます。千絵は、どんな時も面白い。そんな千絵の作ってくれる空気はいつもとてもとても平和です。ゆうこは、いつも新しいものや知らないことへのチャレンジを楽しんでいる。見ているとワクワクします。由美は、どんな時も全体をよく見ていてくれて、自分のことよりもみんなの気持ちを受け止め形にしようとしてくれるみんなのプロデューサーです。あっこは、ご存知の通り！ あったかくて朗らかで、誰もを笑顔にしてくれるエネルギーで溢れています。
私は、同期の中でも1番歳下の末っ子。みんなの後ろ姿を見ては、また頑張ろうといつも思わせてもらっている幸せものです。あなたの周りにもきっと色んなひとがいて、あなたが誰かを幸せにしたり、あなたを支えてくれたり…。
人生って面白いもの、ですよね。純子は、アメリカ在住のため、残念ながら参加できませんが 今回の7人目は、このイベントに参加してくださるあなた！ あなたのアラ還もぜひご一緒にお祝いさせてくださいね。8月22日にお会いしましょう。
■小林千絵
前年デビューアイドルの驚異的な人気の煽りを受け、まったく出る幕ナシだった不遇83年組アイドル（涙）。でも、そんな不遇が逆に「同期の絆」を生み、40年以上経った今も強い絆で結ばれている私たち。人生をひと周りし、“アラ還”の歳になっても、励まし合い、手を合わせて同じステージに立てることを本当に幸せだと思っています。人生望むようにいかないけど、だからこそ掴めるものがある。観られる景色がある。伝えられる何かがある。そう思っています。同じ時代を踏ん張って生きてきた同世代の皆さんと一緒に“アラ還”をお祝いしたいです。そして元気と勇気をお届けできたらと思っています。一緒に楽しみましょう！
■木元ゆうこ
アイドルも気づけばアラ還。でも心はアイドル、そして挑戦中！ 歳を重ねた分だけ転んで笑ってその全部が今の私たち。懐かしさだけでなく、今の熱量を感じてもらえるライブ！ 無理はできませんが準備運動は欠かさず（笑）、本気で挑みます。老いも若きもともに時を超え、昭和と今を行き来する楽しい時間をご用意しています。アラ還！ まだまだこれからを体感しにきてください。
■森尾由美
不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。過去のライブも自分たち発信で開催したとおり今回もアラ還のお祝いを自分たちでしちゃいます！
アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です。一緒に当時に戻って楽しみませんか！
■松本明子
ひのえうま還暦年女の記念すべき年に、83年同期のお神セブンの皆んなと「アラ還ライブ」ができるなんて、デビュー当時は夢にも思っていませんでした！ でもここ数年心のどこかでやりたい一心でした！ 千絵ちゃん、ゆうこと組んだCHAYまんねんシスターズの自主ライブを繋いで来て良かった！ お神セブン、アラ還ライブへの道が私の夢でした！ ウマくいく年！ ひのえウーマンにあやかって、パワー全開で頑張ります！ 不作のアイドルと言わせません！