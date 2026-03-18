韓国の男性グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮのヒスンがグループを脱退すると１０日、所属事務所が発表し世間を驚かせる中、韓国ではこの問題が思わぬところに飛び火したと１８日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

記事によるとこの日、国民年金公団のキム・ソンジュ理事長が自身のＳＮＳで「国民年金国際年金支援センターが麻痺している事情」として「先週、突然、国民年金公団国際年金支援センターに国際電話が一斉にかかって来て業務が一時麻痺し、２時間で約１５００通の問い合わせメールが殺到するという事態が発生した」と状況を報告したという。その原因として、ヒスンの脱退に納得していないＥＮＨＹＰＥＮの一部海外ファンが「ＨＹＢＥの大株主である国民年金に抗議の電話をしよう」と呼びかけ、それが拡散されたためだと伝えたとした。

そして「国際支援センターは韓国で働く外国人労働者、海外で働く韓国人のための年金支援業務を担当する部署だ」「今回の事態により、年金相談のために電話してきた方たちへ多大なるご迷惑をおかけすることになった」と怒りをあらわにし「国民年金は、世界の８０を超える国の多くの企業に投資しているが、個別企業の経営や人事問題には関与していない」「Ｋ-ＰＯＰグループの結成やメンバー構成についても、当然関与していない」と一線を引いたとした。