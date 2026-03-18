「ほんまに可愛すぎるで」元カップルYouTuber女性、超ミニ丈から美脚を披露！ 「綺麗」「お疲れさーん」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんのスタッフが運営する公式Instagramは、3月14日に投稿を更新。美脚が際立つなごみさんのスカート姿を公開しました。
【写真】なごみさんの美脚が際立つ姿
コメントでは「ほんまに可愛すぎるで」「綺麗」「TGCお疲れさーん！」「マネージャーさんもゆっくり休んでください」との声が寄せられました。
(文:鎌田 弘)
【写真】なごみさんの美脚が際立つ姿
「TGCお疲れさーん！」同アカウントは「TGC 2026 S/S」とつづり、2枚の写真を載せています。デニムジャケットとミニ丈のデニムスカートを合わせたコーディネートのなごみさんです。ファッションイベント「東京ガールズコレクション」に出演した際のオフショットのようで、丁寧に編み込まれた髪形が印象的です。スカートからは美脚も見えており、抜群のスタイルが際立っています。
「今日も輝いてたよ」同日の別投稿では「Darich STAGE」と、同イベントでのなごみさんの別の衣装姿を披露していた同アカウント。ファンからは「今日も輝いてたよ」「え、かっわい」「なごみさん綺麗！！」と、絶賛の声が集まりました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)