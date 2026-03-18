ついに開幕した嵐ラストツアーについて櫻井翔さんが3月16日生放送の『news zero』（日本テレビ系）にてコメントしました。

2026年5月31日をもって活動終了を発表しているアイドルグループ・嵐。2020年に活動休止後、昨年2025年よりグループ活動を再開。ラストコンサートツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」が札幌ドームにて3月14日に開幕しました。

週末3日間の開幕公演を終え、週明けの『news zero』に出演した櫻井翔さん。

「嵐休止前のラストイヤーがコロナ禍だったこともあって、ファンの皆さんの前に直接立つということがおよそ6年半ぶりだったんです。その間にもリハーサル、打ち合わせ等々でメンバー5人で会うことはあったんですけど、やはりコンサート会場でファンの皆様に会ったその瞬間に嵐が嵐として動き始めたな、という感覚はありました」と笑顔。

「夜は楽屋でメンバーとスタッフとご飯を食べながらお酒も飲んでという時間もこれまた久しぶりだったので、良い時間を過ごせましたし、SNSなんかを見ますと空港だったりとかレコード店だったり、たくさんの方が嵐にメッセージを書いてくださって。それも届きまして、胸が熱くなりました。5月31日まで12公演なんですけど1回1回大切に過ごして行きたいと思っています」と、久々のコンサートを行った直後の心境を語りました。

休止前から莫大な経済効果をもたらすと言われていた嵐。櫻井さんにも届いたと言ったように、札幌は空港をはじめ、ホテルや飲食店など街中が嵐を歓迎するデコレーションで溢れていた様子がSNSに投稿され、その盛り上がりを感じる、まさに嵐フィーバーを6年ぶりに感じることができました。

「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」は今後、東京、名古屋、福岡、大阪で開催されます。

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