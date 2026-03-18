【義兄、17歳娘にオネガイ】一瞬でゴミ屋敷なる義実家「なんとかしにこい」＜第8話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第8話 絶望の状況【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
独身を貫いてきたお義兄さん。貫くのはいいのですが、ひとりで生きていけるようにしておくのは大切なことですよ？ ずっと実家暮らしで、親に甘えつづけ……。その親をアテにできなくなったら次は弟の妻？ まわりの人がすべて、自分を助けるためにいるとは思わないでくださ〜い！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第8話 絶望の状況【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
独身を貫いてきたお義兄さん。貫くのはいいのですが、ひとりで生きていけるようにしておくのは大切なことですよ？ ずっと実家暮らしで、親に甘えつづけ……。その親をアテにできなくなったら次は弟の妻？ まわりの人がすべて、自分を助けるためにいるとは思わないでくださ〜い！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら