「機界戦隊ゼンカイジャー」森日菜美、ミニスカ制服姿で美脚披露「可愛い」「現役JKかと」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】特撮テレビドラマ「機界戦隊ゼンカイジャー」（テレビ朝日／2021年）でヒロインを演じた女優の森日菜美が3月16日、自身のInstagramを更新。制服姿のオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】24歳戦隊作品ヒロイン「現役JKかと」ミニスカ制服姿で美脚際立つ
森は、同日に自身が出演していたフジテレビ系バラエティー番組「呼び出し先生タナカ」が最終回を迎えたことを報告し、自身や共演者とのオフショットを複数枚投稿。スラリとのびる脚が際立つミニスカートの制服姿に、花束と賞状を手にした姿を披露している。
「約4年前に右も左も分からない私にとって 全てを教えてくれた場所！！」「“もりひな”という名前を付けて頂いて グループ組んで歌ってダンスして披露したり」と同番組の思い出を振り返り「まるで本当の学校みたいで、出会いも学びも経験も 全部抱きしめたいくらい宝物です」「最後に卒業証書頂いて、涙 改めて本当にありがとうございました！」と感謝の思いをつづっている。
この投稿には「美脚すぎる」「現役JKかと思うくらい制服似合う」「可愛い」「卒業おめでとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳戦隊作品ヒロイン「現役JKかと」ミニスカ制服姿で美脚際立つ
◆森日菜美、制服姿で美脚公開
森は、同日に自身が出演していたフジテレビ系バラエティー番組「呼び出し先生タナカ」が最終回を迎えたことを報告し、自身や共演者とのオフショットを複数枚投稿。スラリとのびる脚が際立つミニスカートの制服姿に、花束と賞状を手にした姿を披露している。
◆森日菜美の投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる」「現役JKかと思うくらい制服似合う」「可愛い」「卒業おめでとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】