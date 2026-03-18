この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【驚きの地下活用?!】防空壕付き共同住宅を内見！」と題した動画を紹介した。京都府向日市に位置する、一見すると現代アートのようなコンクリート打ちっぱなしの賃貸物件を紹介。デザイン性の高さだけでなく、「防空壕」という驚きの機能を備えた建築の裏側を紐解いている。

動画では、全17戸の集合住宅から特徴的な2部屋を内見。まず訪れたのは、約40㎡の1LDKメゾネットタイプの部屋だ。玄関から続く土間や、コンクリートブロックを積み上げたような階段が、無機質ながらも洗練された空間を演出している。特筆すべきは、キッチンの上部に広がる圧倒的な吹き抜けだ。一般的な天井を設けず、躯体そのものを天井とすることで開放感を生み出しており、ロフトから見下ろす景色は圧巻だ。

そして、この物件最大の秘密が床下に隠されていた。床の扉を開けると、そこには大人が立って歩けるほどの巨大な地下空間「湧水ピット」が広がっている。周囲の壁を二重界壁にすることで湿気対策を施したこの空間は、普段は湧水の通り道として機能しつつ、有事の際には「防空壕」として利用できるという設計だ。「まあそうだろうとは思ってたんですよ！」と、予想外の正体に驚きを隠せない様子だった。

続いて紹介された2階の部屋は、円形のアール壁が印象的な2SLDK。専用庭や、隣の住戸と空間をシェアするための不思議な「穴」など、遊び心あふれる仕掛けが満載だ。ストロングスタイルな外観とは裏腹に、住人の暮らしや安全を深く考え抜いた設計思想に触れ、「建築の可能性をさらに広げていただいたような気がします」と締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:41

コンクリート打ちっぱなしの要塞のような外観
06:48

1部屋目：天井高が際立つメゾネットタイプの内見開始
16:59

床下に広がる巨大空間「湧水ピット兼防空壕」の発見
19:37

2部屋目：円形の壁と専用庭を備えたユニークな間取り
23:28

「なんじゃこりゃ」隣の部屋へ繋がる謎の穴

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