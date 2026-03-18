“りくりゅう”神解説の高橋成美、彼氏「一度もいたことない」 ペアの相手は「恋愛以上」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、16日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。これまで彼氏がいたことがないと明かした。
（左から）「お姉ちゃん！」高橋成美＆姉、2ショット
自身のこれまでを振り返る企画で、「フィギュアに青春を捧げ、彼氏いない歴＝人生」と自己紹介。「産まれてから一度も彼氏がいたことなくって」と告白し、「一回もないんです」と繰り返した。
共演者から「ペアを組んでたら、恋愛に発展していったりしないの？」と聞かれると、「もちろんそういう形もありますけど、なんか…恋愛以上ですよね。絆です…。ちょっと似てるんですよ、やっぱほかの女の子に優しくしてると嫉妬するとか、そういうのは恋愛に似たところがあるんですけど」と話した。さらに「それは恋じゃないの」と聞かれると「たぶんきっと違うんですよね。ドキドキとはまた違った…」と話した。
その後、番組の“お見合い企画”が実施され、連絡先を交換していた。
（左から）「お姉ちゃん！」高橋成美＆姉、2ショット
自身のこれまでを振り返る企画で、「フィギュアに青春を捧げ、彼氏いない歴＝人生」と自己紹介。「産まれてから一度も彼氏がいたことなくって」と告白し、「一回もないんです」と繰り返した。
共演者から「ペアを組んでたら、恋愛に発展していったりしないの？」と聞かれると、「もちろんそういう形もありますけど、なんか…恋愛以上ですよね。絆です…。ちょっと似てるんですよ、やっぱほかの女の子に優しくしてると嫉妬するとか、そういうのは恋愛に似たところがあるんですけど」と話した。さらに「それは恋じゃないの」と聞かれると「たぶんきっと違うんですよね。ドキドキとはまた違った…」と話した。
その後、番組の“お見合い企画”が実施され、連絡先を交換していた。