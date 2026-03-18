道枝駿佑“顎クイ”に「原作再現度高すぎ」の声！映画『うるわしの宵の月』10月23日公開決定＆特報映像解禁
道枝駿佑さん主演、安斉星来さんヒロインで実写映画化が発表された、やまもり三香さんによる人気漫画『うるわしの宵の月』。このたび公開日が2026年10月23日(金)に決定し、特報映像と場面写真が解禁された。
【写真】道枝駿佑が安斉星来に“顎クイ”…原作の象徴的シーンを完全再現した場面写真
■原作でも人気のシーン、“顎クイ”場面写真が解禁！
今回公開された場面写真は、原作ファンの間でもとりわけ人気の高い、琥珀が宵に初めて出会うシーンのワンカット。プラチナブロンドの道枝さんが、ショートカットの安斉さんの顎にそっと手を添える――いわゆる“顎クイ”の瞬間が切り取られている。
原作の美麗なイラストが持つ空気感を、実写でも丁寧に落とし込んだ仕上がりだ。道枝さんの涼やかな眼差しと、安斉さんのまっすぐな表情が重なり、“W王子”の緊張感あるファーストコンタクトが画面からにじむ。
■「欲、かき立てられるんだよね」特報映像が描く、琥珀の“覚醒”
あわせて解禁された特報映像は、2人の心が動き出す瞬間を凝縮した内容となっている。
「恋なんておれにはわかんない」という琥珀のセリフから幕を開け、続いて「恋なんて私には似合わない」という宵のモノローグが重なる。恋に対して距離を置いていた2人が、互いの存在によって少しずつ変わっていく過程が映し出され、琥珀の「恋じゃないはずだった」という言葉とともに、その距離はみるみる縮まっていく。
ラストは、琥珀が宵のネクタイを引き寄せながら放つ、「欲、かき立てられるんだよね」という一言で締めくくられる。周囲が抱く「優しくてスマートな王子様」というイメージとは裏腹に、少し強引で熱を帯びた“素の自分”を宵にだけさらけ出す琥珀。何に対しても深くのめり込むことのなかった彼が、宵という存在を通じて初めて「もっと知りたい」「自分だけのものにしたい」という感情を自覚していく姿が、短い映像の中に鮮やかに刻まれている。
映像を目にしたファンからは、早くも「原作再現度高すぎ」「本物の眼福って感じ。目の保養に観に行く」といった声が続出。公開への期待はますます高まりそうだ。
■累計750万部突破の人気作、“W王子”が紡ぐ等身大のラブストーリー
『うるわしの宵の月』は、講談社「月刊デザート」にて2020年から連載中の作品で、累計発行部数は750万部を突破。「ebookjapan マンガ大賞2023」第1位にも輝いた。ともに「王子」と呼ばれる男女が、初めて人を本気で好きになる感情に戸惑いながら惹かれ合う、等身大のファーストラブストーリーだ。
主演の道枝さん、ヒロインの安斉さんはともに原作ファン。監督は『交換ウソ日記』の竹村謙太郎さん、脚本は『かぐや様は告らせたい』シリーズの徳永友一さんが手がける。原作者のやまもり三香さんも2人のキャストに「圧倒的王子感」と太鼓判を押している。
■映画の前にチェック！TVアニメ放送中＆原作試し読みも
映画公開に先立ち、現在TBS系全国28局ネットにてTVアニメが放送中(毎週日曜16時30分〜)。声優陣には宵役の一宮麗さん、琥珀役の鈴木崚汰さんのほか、小野賢章さんや津田健次郎さんといった人気キャストが名を連ねる。
見逃し配信はABEMA、U-NEXT、アニメ放題での先行配信(毎週日曜17時〜)のほか、dアニメストア、Amazonプライムビデオ、Hulu、TVerなど多数のプラットフォームで視聴可能。また、講談社デザート公式サイトでは原作コミックス第1話の試し読みもできる。2026年10月23日(金)の劇場公開まで、アニメ＆原作で“W王子”の世界に浸ってみてはいかがだろう。
映画『うるわしの宵の月』作品情報
今秋公開予定
出演：道枝駿佑、安斉星来
監督：竹村謙太郎
脚本：徳永友一
原作：やまもり三香『うるわしの宵の月』(講談社「デザート」連載中)
(C)2026映画『うるわしの宵の月』製作委員会
(C)やまもり三香/講談社
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【写真】道枝駿佑が安斉星来に“顎クイ”…原作の象徴的シーンを完全再現した場面写真
■原作でも人気のシーン、“顎クイ”場面写真が解禁！
今回公開された場面写真は、原作ファンの間でもとりわけ人気の高い、琥珀が宵に初めて出会うシーンのワンカット。プラチナブロンドの道枝さんが、ショートカットの安斉さんの顎にそっと手を添える――いわゆる“顎クイ”の瞬間が切り取られている。
■「欲、かき立てられるんだよね」特報映像が描く、琥珀の“覚醒”
あわせて解禁された特報映像は、2人の心が動き出す瞬間を凝縮した内容となっている。
「恋なんておれにはわかんない」という琥珀のセリフから幕を開け、続いて「恋なんて私には似合わない」という宵のモノローグが重なる。恋に対して距離を置いていた2人が、互いの存在によって少しずつ変わっていく過程が映し出され、琥珀の「恋じゃないはずだった」という言葉とともに、その距離はみるみる縮まっていく。
ラストは、琥珀が宵のネクタイを引き寄せながら放つ、「欲、かき立てられるんだよね」という一言で締めくくられる。周囲が抱く「優しくてスマートな王子様」というイメージとは裏腹に、少し強引で熱を帯びた“素の自分”を宵にだけさらけ出す琥珀。何に対しても深くのめり込むことのなかった彼が、宵という存在を通じて初めて「もっと知りたい」「自分だけのものにしたい」という感情を自覚していく姿が、短い映像の中に鮮やかに刻まれている。
映像を目にしたファンからは、早くも「原作再現度高すぎ」「本物の眼福って感じ。目の保養に観に行く」といった声が続出。公開への期待はますます高まりそうだ。
■累計750万部突破の人気作、“W王子”が紡ぐ等身大のラブストーリー
『うるわしの宵の月』は、講談社「月刊デザート」にて2020年から連載中の作品で、累計発行部数は750万部を突破。「ebookjapan マンガ大賞2023」第1位にも輝いた。ともに「王子」と呼ばれる男女が、初めて人を本気で好きになる感情に戸惑いながら惹かれ合う、等身大のファーストラブストーリーだ。
主演の道枝さん、ヒロインの安斉さんはともに原作ファン。監督は『交換ウソ日記』の竹村謙太郎さん、脚本は『かぐや様は告らせたい』シリーズの徳永友一さんが手がける。原作者のやまもり三香さんも2人のキャストに「圧倒的王子感」と太鼓判を押している。
■映画の前にチェック！TVアニメ放送中＆原作試し読みも
映画公開に先立ち、現在TBS系全国28局ネットにてTVアニメが放送中(毎週日曜16時30分〜)。声優陣には宵役の一宮麗さん、琥珀役の鈴木崚汰さんのほか、小野賢章さんや津田健次郎さんといった人気キャストが名を連ねる。
見逃し配信はABEMA、U-NEXT、アニメ放題での先行配信(毎週日曜17時〜)のほか、dアニメストア、Amazonプライムビデオ、Hulu、TVerなど多数のプラットフォームで視聴可能。また、講談社デザート公式サイトでは原作コミックス第1話の試し読みもできる。2026年10月23日(金)の劇場公開まで、アニメ＆原作で“W王子”の世界に浸ってみてはいかがだろう。
映画『うるわしの宵の月』作品情報
今秋公開予定
出演：道枝駿佑、安斉星来
監督：竹村謙太郎
脚本：徳永友一
原作：やまもり三香『うるわしの宵の月』(講談社「デザート」連載中)
(C)2026映画『うるわしの宵の月』製作委員会
(C)やまもり三香/講談社
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