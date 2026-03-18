丸亀製麺の釜揚げうどんが15杯タダに…木曽路、カプリチョーザ、ウルフギャングも安くなる「外食＆優待銘柄9選」

外食銘柄や生活防衛銘柄にも注目

選挙後のサナエノミクス相場で勢いに乗っていた日経平均ですが、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で一転、中東情勢の緊迫化で株価が下がりました。まさに、お祭り騒ぎに冷や水を浴びせられたような状況です。

こうした地政学リスクは避けようがなく、いつまで続くか不安になりますが、3月の権利取りを前にしたこの下落は、実は「絶好の仕込み時」かもしれません。これまで株価上昇で利回りが下がり、二の足を踏んでいた銘柄も、今回の調整でぐっと買いやすくなったはずです。

前編記事〈ソフトバンク、エディオン、第一興商…株価下落はむしろ大チャンス「高配当＆優待銘柄6選」〉では、ソフトバンク（東プ・9434）やエディオン（東グ・2730）などの鉄板銘柄を紹介しています。

今回は、3月末に優待権利が確定する、充実のカタログ優待銘柄や外食銘柄、そして生活防衛銘柄を紹介します。

配当3％超でさらに優待も

好きなものをカタログから選べる優待も楽しいですよね。

年に2回カタログ優待を出している日本管財ホールディングス（東プ・9347）。グルメメインのカタログですが、雑貨なども揃っています。毎回多少商品の入れ替わりはありますが、定番のお米や調味料、お惣菜などもあり、幅広く選べます。多くもなく、少なくもない商品数でちょうど良い感じもお気に入り。

掘削工具や耐磨工具の専門商社Cominix(東ス・3173)の優待カタログはちょっと面白く、世界のグルメが楽しめるカタログです。200株以上、1年以上継続保有が必要ですが、配当も3％以上あり、安定配当継続中。優待で旅行気分が味わえ、世界のグルメが楽しめるのもたまには良いですね。

カタログにビールが充実しているゲームカードホールディングス（東ス・6249）。継続保有するとカタログの金額がランクアップしていくのも嬉しいです。配当利回りも3％半ばなので、継続保有をしても、配当がしっかり入ってくる安心銘柄だと思います。

3月は外食銘柄もたくさんあります。外食銘柄の配当利回りは概して低めですが、美味しいお店との出会いが楽しめますよ。

うどん、天ぷらがお得に！

丸亀製麺を展開しているトリドールホールディングス（東プ・3397）はカード式で支払いもスマートに。年に2回、3,000円相当の優待カードがいただけるため、年間で6,000円相当になります。丸亀製麺の定番「釜揚げうどん」は並が1杯390円（税込）。優待を使えば15杯食べられます。

店舗拡大している「天ぷらまきの」は揚げたての天ぷらがとても美味しく、ご飯、お味噌汁のおかわりが無料。テーブルの上にある塩辛と柚子大根でご飯1膳は食べられます。株価は高値圏ですが、海外展開にも力を入れているので、今後の業績拡大にも期待しています。

割引優待カードがなくなり、優待券だけになってしまったWDI（東ス・3068）もお気に入りのお店が多く、重宝している優待です。例えば、「カプリチョーザ」や「ウルフギャング・ステーキハウス」、「ハードロックカフェ」など幅広いジャンルのお店で利用できます。

超長期継続保有で優待額が増えるのも嬉しいポイントです。通常100株保有で3,000円相当のところ、5年以上でプラス3,000円、10年以上でプラス6,000円。10年で優待額3倍を目指して継続保有すると、達成感が凄そうです。

落ち着いた店舗でちょっと高級なお肉が味わえる木曽路（東プ・8160）も3月。優待額が100株で1,600円と中途半端な感じですが、お昼の日替わりランチがこの位のお値段になっています。我が家の近くの店舗はマダムたちでいつも満席。お値段の割に満足度が高い店舗だと思います。

ドレッシング＆高配当で嬉しい

最後になりましたが、まだまだ物価高は続きそうなので、生活防衛に役立ちそうな銘柄も少しご紹介。

低価格なシューズなどをサイトで販売しているヒラキ（東ス・3059）。投資額も10万円以下で配当も出しています。お値段お手頃の靴が揃っていますし、日用品の販売もしているので、何かと便利。優待利用ですと送料が無料になるのもありがたいです。

簡単調理の素やスープなどがいただける理研ビタミン（東プ・4526）も役立つ優待の一つ。配当利回りも約3.8％と高めなので、優待も配当も楽しめます。小腹が空いた時に便利なスープや定番のノンオイルドレッシングなど、毎回内容は変わりますが、安心の品揃えです。

お掃除に活躍しそうなレック（東プ・7874）もあると便利な優待。こちらも毎回内容は変わりますが、虫よけや「激落ちくん」シリーズなど、気になる所をササっとお掃除するのに便利な商品が入っています。安定配当継続中です。

ざっと見てきました3月権利の株主優待。他にも金券類やデジタルギフトなど、3月は数も種類も豊富ですので、ご予算に合わせて、何を重視するのかよく考えて、ご自身の「推し」銘柄を探していただきたいです。6月末頃に届く優待と配当をお楽しみに！

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