イヤーウェアブランド「Loop」が「コーチェラ 2026」公式パートナーに再び参画｜限定モデルを日本で初めて発売

ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」は、昨年に引き続き、アメリカ・カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」（以下、コーチェラ 2026）の公式パートナーに就任したことを発表。このパートナーシップを記念し、昨年グローバルで完売を記録した限定モデル「Loop x Coachella Experience」とコネクターコード「Loop x Coachella Link」を日本で初めて発売する。

本アイテムは、「コーチェラ 2026」の舞台であるアメリカ・カリフォルニア州の砂漠の風景から着想を得た、ブルーとオレンジの鮮やかなグラデーションが特長。

アコースティックチャンネルと独自のメッシュ設計により、クリアな音質を保ちながら17dBのノイズをカット。耳への負担を軽減しながらライブの臨場感を損なうことなく楽しめる。

高いデザイン性と機能性を兼ね備えた限定モデルによって、日本の音楽ファンに新しい体験を提供する。

「コーチェラ 2026」とのパートナーシップは、2025年度の成功を受けて継続されるもの。昨年に引き続き、Loopのイヤーウェアが約数千人の来場者の聴覚保護に貢献する。

Justin Bieber（ジャスティン・ビーバー）やSabrina Carpenter（サブリナ・カーペンター）、KAROL G（カロルG）、Anyma（アニマ）といった世界的なアーティストが出演する「コーチェラ 2026」において、Loopは多くの来場者が安全に音楽を楽しむことができるようサポートしていく。

【Loop共同創設者 マールテン・ボーデウェスのコメント】

「コーチェラの観客は、控えめに楽しむようなタイプではありません。Loopは、ファンが耳を保護しながら、スピーカーのすぐそばで何時間も自由に踊り続けられる体験を提供します。聴覚を気にせず、ライブの核心部にいられる。それがLoopの役割です」

【商品情報】

・Loop x Coachella Experience価格：5,500（円）取り扱い場所：Loop公式サイトhttps://www.loopearplugs.jp/

・Loop x Coachella Link価格：3,800（円）取り扱い場所：Loop公式サイトhttps://www.loopearplugs.jp/