現在絶賛放送中のアニメ『葬送のフリーレン』第2期。作品公式X（@FRIEREN_PR）では、漫画家やイラストレーターによる描き下ろし“応援イラスト”が定期的に公開されており、作家ごとの個性が表れたビジュアルが話題を集めている。

【画像】やっぱり推しはフリーレン？ 作家たちによる『葬送のフリーレン』応援イラスト

3月15日にポストされたのは、動物の死因を科学的に解き明かす“法獣医学”をテーマにした『ラストカルテ ー法獣医学者 当麻健匠の記憶ー』を描いた浅山わかびからの応援イラスト。颯爽と戦うフリーレンとフェルンの姿だ。浅山本人のX（@wakabi44）でも投稿が引用され、「戦う彼女たち、かっこよすぎです！！！（シュタルクもカッコいいよ！）」とのコメントがポストされた。右下に小さく描かれたシュタルクの存在に思わず目がいく、遊び心のある一枚となっている。

続いて公開されたのは、『だがしかし』『よふかしのうた』のコトヤマによる応援イラスト。ミステリアスでどこかダークな空気をまとったフリーレンが描かれており、イラスト内には「私は素直にフリーレン様が1番好きです…」というコメントも添えられている。この投稿は約2万6000いいねを獲得。両作品の読者から多くの反応が寄せられた。

『尾守つみきと奇日常。』の森下みゆは、花で隔てられたフリーレンとヒンメルのイラストを描いた。作中にも描かれた、「フリーレンがヒンメルに”花畑を出す魔法”を出すシーン彷彿とさせる！」などのコメントもついたこの一枚。森下本人のX（@motamiyu7n）でも投稿が引用され、「毎週楽しみです…！」と放送を楽しんでいる様子も明かしている。

同じく冒険ファンタジーをテーマに描かれている『廻天のアルバス』で作画を務めている箭坪幹のイラストも公開。箭坪のイラストでは、フリーレン、フェルン、シュタルクの3人が並び、旅の空気を感じさせるビジュアルに。

『うえきの法則』を代表作に持ち、現在『パラショッパーズ』を連載中の福地翼もイラストを寄稿。歩を進めるフリーレン一行の背景に浮かぶ雲が、ヒンメルら勇者一行を思わせる形になっているさりげない演出が仕込まれているのがポイント。かつての旅路と、いま続くフリーレンの旅。そのつながりを感じさせる一枚となっている。

『君は冥土様。』のしょたんが「世界一の美少女に見える魔法発動中」の色鮮やかで糖分高めなフリーレンを描けば、『ギャルとギャルの百合』のイノウエが、出来栄えに満足そうな顔を浮かべながら自身のぬいぐるみをスマホで撮影するフリーレンを描くなど、作家ごとに個性豊かなフリーレンたちが描かれている。現状は「週刊少年サンデー」「サンデーうぇぶり」で連載している作家からの寄稿が多いが、今後他誌で活躍中の作家による公式応援も届くかもしれない。

（文=結理乃）