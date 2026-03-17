日本テレビ系「月曜から夜ふかし」が１６日放送され、ＭＣのマツコ・デラックスが欠席。ＭＣコンビを組むＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五が１人で進行を担った。

マツコは入院中であることを先月公表し、首の手術を受けたことを明かした。冒頭のテロップで「本日はマツコ欠席です」と説明。村上は「変な感じやで、いつもはね、こっち（右隣）におるからね。真ん中に立つのも変な感じやし」と違和感を訴えつつ、マツコの近況を明かした。

「元気にはしとるんですよ。首から下はめちゃくちゃ元気なんですよ」と報告。「今日もメールしとって、オペ終わってベッド移るときに、その移動が引っ越し屋がベッド移すときみたいやったって。いる！？その情報と思いながら」とユーモラスに伝えた。

セットは通常通りで、マツコが座っていたソファもそのまま空席とあって、村上は「何かイヤやな。いったんやけど、ダルマ置いとくか」とマツコの名前が入った巨大ダルマを“代役”に指名。「まだいいか、こっちの方が。まだええやろ」と満足げだった。