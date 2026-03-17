ソフトバンクが「SoftBank Free Style」でLeicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」や「REDMI Note 15 Pro 5G」を販売開始
|Leicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」と「REDMI Note 15 Pro 5G」がSoftBank Free Styleで販売開始！
ソフトバンクは17日、同社が提供する携帯電話サービス「SoftBank」の公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）を取り扱う「SoftBank Free Style」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/freestyle/ ）において最新プレミアムスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 17 Ultra」および高コスパスマホ「REDMI Note 15 Pro 5G」（ともにXiaomi Communications製）を2026年3月17日（火）より取り扱うとお知らせしています。
価格（金額はすべて税込）はXiaomi 17 Ultraが199,824円、REDMI Note 15 Pro 5Gが55,008円で、ソフトバンクの回線を契約している場合には分割払いも可能となっており、Xiaomi 17 Ultraが4,163円／月×48回、REDMI Note 15 Pro 5Gが1,146円／月×48回となります。なお、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）の公式Webサイト（ https://mi.com/jp/ ）内の公式Webストアにおける価格はXiaomi 17 Ultraが199,800円、REDMI Note 15 Pro 5Gが54,980円です。
なお、SoftBank Free Styleではこれまで販売してきた機種では発売記念で「SoftBank Free Style 購入特典 PayPayキャンペーン」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/features/freestyle/ ）を終了時期未定で実施し、最大20,000円相当の「PayPayポイント」がプレゼントされていますが、現時点ではXiaomi 17 UltraとREDMI Note 15 Pro 5Gに関してはこのキャンペーンの対象とはなっていません。
SoftBank Free StyleはいわゆるSIMフリーモデルのスマホなどを取り扱い、購入はソフトバンクの回線を持っていない場合は一括払いのみですが、持っている場合には分割払い（48回）でも購入可能です。また他で購入するメーカー版と同様にSoftBank関連のアプリはプリインストールされておらず、通常のSoftBankスマホにプリインストールされるアプリは別途ダウンロードする必要があります。また初期不良による交換や修理対応の問い合わせ先についてもメーカー版と同じく各メーカーとなるとのこと。
一方、今回、そんなSoftBank Free Styleで販売開始されたXiaomi 17 UltraおよびREDMI Note 15 Pro 5Gはともにシャオミ・ジャパンが販売するSIMフリースマホで、Xiaomi 17 Ultraはドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステムを搭載した最上級のプレミアムスマホ、REDMI Note 15 Pro 5Gは人気モデルである「REDMI Note」シリーズにおける最新の「REDMI Note 15」シリーズの上位機種となっています。詳細な製品情報は以下の記事をご確認ください。
・Leicaカメラ搭載の新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」のメーカー版が日本で3月5日に発売！すでに予約開始。価格は19万9800円から - S-MAX
・シャオミ、新ミッドレンジスマホ「Redmi Note 15 Pro 5G」を発表！FeliCa対応のメーカー版が1月15日12時に販売開始！価格は5万4980円から - S-MAX
記事執筆：memn0ck
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