ソフトバンクが「SoftBank Free Style」でLeicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」や「REDMI Note 15 Pro 5G」を販売開始

ソフトバンクが「SoftBank Free Style」でLeicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」や「REDMI Note 15 Pro 5G」を販売開始