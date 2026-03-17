「これ、両利き用のはさみなんだけど、左利きでも使いやすいんじゃない？」

……と、社内スタッフが両利きハサミ『サクサ』を発見。左利きの私に教えてくれました。

普段は右利き用のハサミを左手で使っている筆者にとって、利き手を問わず使えるハサミは気になるポイント。実際の使い心地を試してみることにしました。

利き手を問わない コクヨのハサミ『サクサ』を使ってみた

今回使ってみたのは、コクヨのハサミ『サクサ』。利き手を問わず使える左右対称のハンドル設計に加え、軽い力で切れる刃の構造が特徴。

粘着テープを切ってもベタつきにくい仕様で、日常使いから作業用途まで幅広く活躍するというもの。

さっそく、ハサミを練習するのによさそうな用紙を印刷して切ってみると、軽い力でも刃がスムーズに進む感覚でした。

違和感なし。左利きの筆者が使っても自然な感覚でカットできます。

また、筆者は、日頃、右利きばさみを左手で使い慣れているので、右利きばさみを左手で使うときは無意識に手首を曲げ、刃を傾けて切るクセがあることが判明。両利きハサミ『サクサ』ではそうした調整が必要なく、真っすぐ線に沿って自然な角度で切ることができました。

べたつきそうなテープでもスイスイカット。

段ボールも切ってみましたが、そこまで力をいれなくても切れるので、カットしやすかったです。

右利きのスタッフも試してみましたが、もちろん難なく扱えました。

左利き用のハサミは、左利きが使いやすい反面「少し貸して」と言われたときに相手が扱いにくいという不便さもあります。その点、両利きハサミであれば利き手を気にせず共有できるため、学校やオフィスなどの共有スペースでも活躍しそうです。

誰でも違和感なく使えることから、家庭でも共用の文具として取り入れやすいアイテムだと感じました。日常のちょっとした不便を減らしてくれる存在として、1本あると便利な両利きハサミといえそうです。