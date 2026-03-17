2014年に日本プロ麻雀協会の13期生としてプロ入りを果たした瑞原明奈（みずはらあきな）さん。現在は最高位戦日本プロ麻雀協会に所属しながら、2019年にMリーグ・U-NEXT Piratesからドラフト指名を受け、以降、Mリーガーとしても活躍しています。

2人の子供を育てながら「戦うママ雀士」として活躍する瑞原さんは、1年目にいきなりMリーグの優勝を経験、3年目の2021-22シーズンでは個人MVPを獲得するなど、“気高き女海賊”の異名に相応しい結果を残しています。

インタビュー前編では、そんな瑞原さんがプロ雀士としてキャリアを踏み出した決断の背景、“働くママ雀士”として、どんなことがモチベーションになっているのか聞きました。

後編： 「逃げるは恥だが役に立つ」勝負の世界で生きるプロ雀士・瑞原明奈が語る長く仕事を続けるための麻雀との向き合い方

「自分もプロの土俵で戦ってみたい」という気持ちが大きくなった

――瑞原さんが麻雀を打つようになったきっかけを教えてください。

20歳のときに麻雀と出会いました。当時、早稲田大学に通っていましたが、テレビをつけたら、CS放送でプロの麻雀対局が放送されていて、牌の音などに魅了されました。ただその頃はルールもわからなかったし、麻雀を打つ環境が私の周りにはなく、女ひとりで雀荘に行くことも当時は勇気がいることでした。

そんな中、たまに仲間内でセット麻雀を打つのが日常の楽しみになりました。あとは携帯でCPU相手に打ったり。ただ基本的には麻雀を見ることが好きだったので、ひたすらケーブルテレビの麻雀番組を見ていました。

ある日、私が見ていた麻雀番組に出演していたプロの方たちが、ネット配信で麻雀番組をやるということで、当時Twitter（現在はX）に「生徒役として麻雀が強くなりたい一般女性を募集します」という投稿が流れてきたんです。

そこに応募して以降、私はニコニコ生放送の番組に出演するようになりました。実際に麻雀プロと会って話したり一緒に麻雀を打ったり、講座を受けたりする中で、「自分もプロの土俵で戦ってみたい」という気持ちが大きくなり、プロ雀士としてチャレンジすることに至りました。

――昔からスポーツのような、勝負事が好きだったのでしょうか。

スポーツで勝ち負けにこだわったことは一切なかったです。勉強はしていたけど、誰かに勝ちたいというわけではなかったですし、麻雀と出会うまで、勝ち負けを強く意識したことはありませんでした。自分としても常に勝ちを目指さなくてはいけない、プロの世界に身を投じたことは、意外でした。逆に言うと、 今までそういった機会が少なかったからこそ、勝負の世界に惹かれたのかもしれないです 。

麻雀というゲームを突き詰めて、骨の髄まで楽しみたい

――瑞原さんは2人のお子さんを育てる“働くママ雀士”ですが、どんなことがモチベーションになっていますか？

私はプロになる前から麻雀に対するモチベーションはずっと変わっていません。とにかく麻雀が好きで、麻雀をもっともっと楽しみたいという思い、それだけです。そして 麻雀を楽しむためには、強くならなくてはいけません 。

強くなれば自分の引き出しが増えて、視野も広がる。結果、勝つことが増えます。それが一番の原動力です。麻雀というゲームを突き詰めて、骨の髄まで楽しみたいんです。

私の場合、人生においても“楽しみたい”という気持ちが一番の原動力というか、物事を考える上でベースになっています。

――それこそ家族を作る、就職先を選ぶことも「楽しみたい」という気持ちから？

そうですね。生活を楽しむために家族を作りたかったですし、新卒で通信系の企業に就職したときも好きだった映画を軸に考えて、映画に携われる部署があるということで就職しました。 人生で何かを選択をするときは「どんな選択をしたら楽しく過ごせるか」を常に考えています 。中学生の頃からその考えはブレていないですね。

――Mリーグは2025-26シーズンから10チームに拡大し、レギュラーシーズンは各チーム120試合となりました。忙しい毎日の中で、どのようにプライベートとのバランスを取っていますか？

実はそんなに忙しくなくて、私自身は仕事を入れすぎないように調整をさせてもらっています。家族、そして自分のためにもしっかりと休みの日を確保しています。

――例えば「週2は必ず休む」とか？

もっと休んでいます。正直、私はそんなに働いていないんです（笑）。忙しいイメージは結構持たれるんですけど、週2程度しか働かないときもあります。

仕事とお休み、家にいる時間のバランスを保つことは気をつけていて、お仕事をお断りするという心苦しいときもあります。プロ雀士としての葛藤はあるんですけど、そうは言っても家族のことを考えると、全てを引き受けるわけにはいきません。“これは仕方がないこと”と自分の中で割り切りながら、バランスを見て、お仕事を引き受けるようにしています。

Mリーグでは今期から結構スタジオに来ているんですけど、それまでは基本的に“週1で来ればいい”とチームに合意を得ていました。その辺はU-NEXT Piratesのスタッフやチームメイトみんなの理解があったからこそ。とても感謝しています。

母として「この子たちのために勝たなくちゃいけない」

――戦うお母さんの姿を家族は応援していると思いますが、旦那さんをはじめ、どのようにサポートしてくれていますか？

家族は基本的に私の試合は見ていないんです（笑）。

――えっ、そうなんですか？

はい。U-NEXT Piratesの試合がない日は自宅でMリーグ中継を見ているんですけど、子供たちは麻雀のルールがわからないので、きっと“チャンネルを変えたい”と思っているんじゃないかな（笑）。だから私が試合に出場している日くらいは、好きな番組を見ていると思います。

――なるほど（笑）。

ただもちろん私が麻雀プロであることは知っているし、たまには試合も見て、応援をしてくれます。お守りを作ってくれたこともありました。Mリーグの試合から帰ると子供たちは寝ているんですけど、負けて翌朝私が落ち込んでいると、娘は私にすごく甘いので、「大丈夫だよ。ママは強いよ」と励ましてくれます。気持ちの面ではすごく頼もしいし、何よりこの子たちのために勝たなくちゃいけないという気持ちは強いです。

――Mリーガーは最低年俸が400万円に設定されています。プロ雀士として戦うからには、その収入は、瑞原さんの生活の基盤になっているわけですからね。

そうですね。

――Mリーグのチェアマンであるサイバーエージェント会長の藤田晋さんは自身の著書で「ビジネスの鉄則は麻雀から学んだ」と明かしていますが、瑞原さんは自身の子供たちに“麻雀を教えたい”という気持ちはありますか。

あります。興味を持たない子に無理やり覚えさせようという気持ちは全くないんですけど、覚えたほうがよいとは思っています。私は麻雀が世界で一番面白いゲームだと考えていて、シンプルにそういう意味で教えたいですし、麻雀を打つことは、さまざまな能力を育てることに繋がると思います。

麻雀は基本4人でやるゲームだから、コミュニケーション能力が鍛えられるし、空気を読まなくちゃいけないことが多い。卓上で起こるさまざまなことを瞬時に察知しなくちゃいけないんです。麻雀はどんな部分を切り取っても、子供が成長していく過程でよい影響を及ぼすゲーム。私の子供たちがちょっとでも興味を示してくれたら、いつでも教えたいと思っています。ただその兆候はまだ見られないんですけどね（笑）。

プロフィール 瑞原明奈（みずはらあきな） 瑞原明奈（みずはらあきな） 1986年、長崎県佐世保市生まれ。早稲田大学在学中に、CSチャンネルで麻雀の対局を見て魅了される。新卒で通信会社に勤務し、結婚を機に退職。2012年、インターネットの麻雀番組に生徒役として出演。2014年、日本プロ麻雀協会の13期生としてプロ入りし、翌2015年に第1児となる女児を出産。麻雀と育児の環境を整えるため2017年、平日対局の多い最高位戦日本プロ麻雀協会へと移籍した。同時期にオンライン対戦麻雀「天鳳」を始め「みかん太」というハンドルネームで実力を磨いた。2019年にU-NEXT Piratesからドラフト指名を受けMリーガーとなる。以降、チームでは2度の優勝を経験し、2021-22シーズンでは個人MVPを獲得。2024年には所属する最高位戦において「第24期女流最高位」の栄冠に輝いた。 X（旧Twitter） @akn19mj Instagram @akinamz YouTube ミズハラちゃんねる X（旧Twitter） @akn19mj Instagram @akinamz YouTube ミズハラちゃんねる

取材・文：中山洋平

撮影：藤木裕之

編集：求人ボックスジャーナル編集部