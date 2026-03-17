東京オリンピック選手村跡地「晴海フラッグ」に連日警察出動　外国人観光客“闇民泊”トラブル　白タクらしき不審車も

都心の人気のマンション「晴海フラッグ」で今、外国人旅行客との“闇民泊トラブル”が相次いでいるという。住民からは「四六時中、白タクを見ているような気がする」と不安の声が…。警察が連日のように出動する事態になっていた。

民泊禁止のマンションに“白タク”ずらり

晴海フラッグで相次いでいたのは、外国人旅行客との民泊トラブル。

さらに、マンション周辺には無許可でお金を取って客を送迎する、いわゆる白タクと疑われる車がずらりと並んでいた。

騒動の現場となっているのは、東京オリンピックの選手村の跡地に立つ大規模住宅地の「晴海フラッグ」だ。

目の前に東京湾が広がる絶好のロケーションが人気のマンションだが、今、連日のように警察が出動する事態となっていた。

住民が撮影した動画では、マンション内に複数の人物がキャリーケースを持って進入してきた。こうした光景は、春節や国慶節といった中国の大型連休の時に多く見られるという。

住民：

旅行者にしか見えない。スーツケースを持って入っているのを見ているし、ルール上（民泊は）ダメ。

このマンションは民泊は禁止されている。

そのため、住民からは無許可で空き部屋を貸し出している入居者がいるのではないかとの疑いの声が広がっていた。

宿泊客とみられる人たちは、マンションの近くに止められた車からキャリーケースを下ろし、施設の中へと入っていく。

住民が捉えた動画では、無許可で客を運ぶ白タクらしき4台の車がおり、すぐそばでは複数人の男性がたばこを吸っている。

客を待っているのだろうか。

住民からは「四六時中、白タクを見ているような気がする。朝とか夜とか問わず、かなりいるような状況で、怖い思いを何度もしているような状況」と不安の声が上がった。

取材中に1台の不審車両

こうした不審車両の目撃が相次ぎ、通報を受けた警察が出動する騒ぎも起きている。

現場で取材中、マンション住民が1台の不審車両を発見する場面に遭遇した。

マンション前の路上に1時間以上も駐車を続ける白い車。

ドライバーの姿は見当たらない。

マンションの住民がすぐ通報すると、警察官が現場に駆け付けた。

その後、警察官が路上駐車禁止で車を取り締まろうとしているところに、ドライバーが戻ってきた。

警察官からは厳重注意を受けることになった。

通報した住民は「こういうことがずっと続いていて、少し参っているというのが本音」と話す。

晴海フラッグ周辺では、過去には無許可の民泊を疑うような、暗証番号のボタンがついたキーボックスが多数確認されている。

インターホン越しに中国語

マンション住民の部屋には、思わぬ訪問者が現れることもあったという。

インターホン越しから「もしもし…ニーハオ」と、中国語でこんにちはと呼びかけてくる女性。

民泊に関係する人が部屋を間違えた可能性が指摘されている。

こうした事態は度々起きていて、住民の暮らしが脅かされているとの声が上がる。

マンション住民：

悲しいし…。怒りにも変わってきている。

さらに2月、住民が使用できる来客専用の駐車場を、1週間ほど無断で使った車のボンネットには中国語で違法駐車と落書きがされていた。

住民らは車を他の場所に移動させたが、一時的にレッカー費用など30万円を負担することになった。

晴海フラッグで相次ぐ民泊トラブル。

住民らは、これまでに国や東京都に改善を求め、申し入れも行っている。

マンション住民：

ここは景色も良いし新しくできた街。環境がもうちょっと整えばうれしい。

マンションの管理会社は「規約に反する行為に対しては、今後も関係各所と連携しながら適切に対応していく」とコメントしている。

（「イット！」 3月16日放送より）