◇尾崎将司さん「お別れの会」（2026年3月16日）

エースキャディーとして日本ツアー32勝をアシストした佐野木一志さん（78）は弔辞で「最後まで媚（こ）びることない男の戦う姿を見せてくれました。不屈の勝負師でしたね」と称えた。

尾崎さんと同じ徳島県宍喰町（現海陽町）出身。小中高の1年後輩で海南高（現海部高）野球部ではともに64年選抜で優勝。76年からキャディーを務めた。

印象に残る試合は95年ダンロップ・フェニックス。1打差で追う最終日の18番でイーグルを奪い逆転優勝を飾った。「日本ゴルフ界でも一番いい場面」としみじみ語った。

昨年12月に闘病中の尾崎さんと2日間一緒に過ごしたが、2日目は声がかすれ目をつぶることが多く、残された時間が少ないと感じていた。最後に「向こうに行っても練習しとってよ。またかつぐから」と声をかけ涙ながらに握手をして別れた。

先月、徳島での納骨式にも参列し「ジャンボの墓とうちの実家が100ヤードくらい。タバコと焼酎を持って会いに行ける」と“再会”を心待ちにしている。

【弔辞全文】

弔辞

ジャン兄、この会場が見えてますか？

一人一人の顔を見て、はにかんでないですか。

凄いメンバーですよ。

今日、この景色を見て、あなたが昭和、平成を駆け抜けた、とてつもなく偉大なゴルファーだったと、改めて実感しています。

先輩、振り返れば、私の人生は、ほとんどあなたとの2クラブレングス内でしたね。

徳島の南端、宍喰に共に生まれ、小中高が一緒どころか、産婆さんや保育所までがいっしょでした。先輩はおおらかで、優しくて、全てが大きかった。昔から不思議な運を持ってましたね。

まもなく始まる選抜高校野球でも、四国は2校だけだったのに、あの年なぜか3校が選ばれ、部員はたった14人ながら、あなたの投打にわたる大活躍で初出場、初優勝！

最後は1点差で9回裏2アウト満塁ツースリー、一塁手の私は膝がガクガク。なのに、あの場面であなたは「おい佐野木、飛行機が飛んでるぞ」。そう言って、空を見上げて悠然としていました。そのおかげで、小フライのウイニングボールを捕ることができました。

大人になってもコーヒーを飲まない。喫茶店に行ったこともない。携帯もスマホも持ったことがない。そのうえ、外出ギライ。

先輩は、まさに昭和のがんこもん！

いや、昭和の侍でした。本当に格好良かった。

39歳の時、あなたから突然呼ばれた別府温泉。2人の愛を確かめたいのかと思いきや、まさかの山ごもり。

スランプのどん底だったあなたが奇跡の大復活を成すためのターニングポイントになろうとは、知る由もありませんでした。「もう一度オレはやる！絶対にカムバックする！だから、オマエも大きな試合は必ず担いでくれ！」

あのときの真剣な眼差（まなざ）しは、今でもはっきり覚えています。

言われた私は、なんだかものすごくうれしかった。

あれからの快進撃、40歳からの64勝ですか？

とてつもない、どえらい記録でした！

ここ一番、勝負どころのパッティング。

「佐野木、ラインはどうだ？」「右カップいっぱい」「まちがいないな！」…そこからアドレスに入り、不動明王真言を唱えながら「ガッツポーズ用意しとけ！」。しびれました。

12月23日、天国行きのジャンボ機で、紫色の飛行機雲を残して、旅立った先輩。

今何をしていますか？

もうクラブを握っていますか？

そっちのゴルフコースはあなた好みですか？

私が行くまでの間、すみませんが、セルフカートで待っていてください。

「さっさと早う来んかい！」言わないでね。

もうちょっと、土産話を作ってから行きますから。

ジャン兄！最後まで媚びることのない男の戦う姿を見せてくれました。不屈の勝負師でしたね。

You are the man.でした。

お疲れさんです。

今まで本当にたくさんの思い出をありがとうございました。

これからも日本のゴルフ界の発展を、日本選手の大いなる活躍を、その大きな心、温かい眼差しで見守ってください。よろしくお願いします。

令和8年3月16日

佐野木 一志