ドル円のピボットは１５９．２４円付近＝ＮＹ為替
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ピボット分析 東京時間（21:48現在）
ドル円
現値159.01 高値159.75 安値158.96
160.31 ハイブレイク
160.03 抵抗2
159.52 抵抗1
159.24 ピボット
158.73 支持1
158.45 支持2
157.94 ローブレイク
ユーロ円
現値182.51 高値182.78 安値181.87
183.81 ハイブレイク
183.30 抵抗2
182.90 抵抗1
182.39 ピボット
181.99 支持1
181.48 支持2
181.08 ローブレイク
ポンド円
現値211.23 高値211.59 安値210.81
212.39 ハイブレイク
211.99 抵抗2
211.61 抵抗1
211.21 ピボット
210.83 支持1
210.43 支持2
210.05 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:48現在）
ドル円
現値159.01 高値159.75 安値158.96
160.31 ハイブレイク
160.03 抵抗2
159.52 抵抗1
159.24 ピボット
158.73 支持1
158.45 支持2
157.94 ローブレイク
ユーロ円
現値182.51 高値182.78 安値181.87
183.81 ハイブレイク
183.30 抵抗2
182.90 抵抗1
182.39 ピボット
181.99 支持1
181.48 支持2
181.08 ローブレイク
ポンド円
現値211.23 高値211.59 安値210.81
212.39 ハイブレイク
211.99 抵抗2
211.61 抵抗1
211.21 ピボット
210.83 支持1
210.43 支持2
210.05 ローブレイク